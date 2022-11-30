Шойгу сообщил о завершении обучения мобилизованных

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей
Мобилизованных прошли обучение, сказал Шойгу Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Более 300 тысяч россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, прошли обучение. Об этом сообщил министр оборон РФ Сергей Шойгу. По его заявлению, мобилизованных обучали около трех тысяч инструктор на более чем ста полигонах в России и Белоруссии.

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Более 300 тысяч россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, прошли обучение. Об этом сообщил министр оборон РФ Сергей Шойгу. По его заявлению, мобилизованных обучали около трех тысяч инструктор на более чем ста полигонах в России и Белоруссии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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