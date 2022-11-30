Шойгу сообщил о завершении обучения мобилизованных

Более 300 тысяч россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, прошли обучение. Об этом сообщил министр оборон РФ Сергей Шойгу. По его заявлению, мобилизованных обучали около трех тысяч инструктор на более чем ста полигонах в России и Белоруссии.
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Более 300 тысяч россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, прошли обучение. Об этом сообщил министр оборон РФ Сергей Шойгу. По его заявлению, мобилизованных обучали около трех тысяч инструктор на более чем ста полигонах в России и Белоруссии.