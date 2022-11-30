Совфед ввел дополнительные выходные для части россиян

Родители детей инвалидов смогут взять себе выходные в 24 дня, сообщает принятый Совфедом закон
Совет Федерации РФ одобрил закон о принятии новых выходных в 24 дня для родителей детей-инвалидов. Об этом сообщили на прямой трансляции Совфеда.
Совет Федерации России на заседании 30.11 одобрил закон о праве родителей детей-инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня подряд. Об этом сообщили по итогу обсуждения и принятия законопроекта в прямом эфире
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