Совфед ввел дополнительные выходные для части россиян

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, совет федерации, совфед, сф
Родители детей инвалидов смогут взять себе выходные в 24 дня, сообщает принятый Совфедом закон Фото:

Совет Федерации РФ одобрил закон о принятии новых выходных в 24 дня для родителей детей-инвалидов. Об этом сообщили на прямой трансляции Совфеда.

Совет Федерации России на заседании 30.11 одобрил закон о праве родителей детей-инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня подряд. Об этом сообщили по итогу обсуждения и принятия законопроекта в прямом эфире Совета Федерации РФ.

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Совет Федерации РФ одобрил закон о принятии новых выходных в 24 дня для родителей детей-инвалидов. Об этом сообщили на прямой трансляции Совфеда. Совет Федерации России на заседании 30.11 одобрил закон о праве родителей детей-инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня подряд. Об этом сообщили по итогу обсуждения и принятия законопроекта в прямом эфире Совета Федерации РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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