Глава Перми выступил с заявлением о пожаре на ТЭЦ-9

30 ноября 2022 в 15:44 Размер текста - 17 +

Тепло в домах пермяков не пропадет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Перми Алексей Демкин заявил пермякам, что пожар на ТЭЦ-9 не повлияет на поставки тепла в краевом центре. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале мэра. «Хочу всех успокоить — поставка тепла продолжается, но возможно временное понижение параметров горячего водоснабжения и отопления. Сейчас нагрузка переносится на источник ТЭЦ-6 и котельную ВК-2», — сказано в посте. Глава города официально сообщил, что в пожаре пострадали два человека, один погиб. Также Демкин отметил, что на данный момент горение ликвидировано, на месте работают сотрудники экстренных служб и энергетики. Ранее URA.RU сообщало, что причиной произошедшего могли стать пуско-наладочные работы, ремонтные работы, либо нарушение правил пожарной безопасности.

Глава Перми Алексей Демкин заявил пермякам, что пожар на ТЭЦ-9 не повлияет на поставки тепла в краевом центре. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале мэра. «Хочу всех успокоить — поставка тепла продолжается, но возможно временное понижение параметров горячего водоснабжения и отопления. Сейчас нагрузка переносится на источник ТЭЦ-6 и котельную ВК-2», — сказано в посте. Глава города официально сообщил, что в пожаре пострадали два человека, один погиб. Также Демкин отметил, что на данный момент горение ликвидировано, на месте работают сотрудники экстренных служб и энергетики. Ранее URA.RU сообщало, что причиной произошедшего могли стать пуско-наладочные работы, ремонтные работы, либо нарушение правил пожарной безопасности.