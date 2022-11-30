Глава Перми выступил с заявлением о пожаре на ТЭЦ-9

Глава Перми Алексей Демкин заявил пермякам, что пожар на ТЭЦ-9 не повлияет на поставки тепла в краевом центре. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале мэра.
«Хочу всех успокоить — поставка тепла продолжается, но возможно временное понижение параметров горячего водоснабжения и отопления. Сейчас нагрузка переносится на источник ТЭЦ-6 и котельную ВК-2», — сказано в посте. Глава города официально сообщил, что в пожаре пострадали два человека, один погиб.
Также Демкин отметил, что на данный момент горение ликвидировано, на месте работают сотрудники экстренных служб и энергетики. Ранее URA.RU сообщало, что причиной произошедшего могли стать пуско-наладочные работы, ремонтные работы, либо нарушение правил пожарной безопасности.
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