Глава Перми выступил с заявлением о пожаре на ТЭЦ-9

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Отопление. Курган, батарея, тепло, радиатор, отопление, перекрытие батареи
Тепло в домах пермяков не пропадет Фото:

Глава Перми Алексей Демкин заявил пермякам, что пожар на ТЭЦ-9 не повлияет на поставки тепла в краевом центре. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале мэра.

«Хочу всех успокоить — поставка тепла продолжается, но возможно временное понижение параметров горячего водоснабжения и отопления. Сейчас нагрузка переносится на источник ТЭЦ-6 и котельную ВК-2», — сказано в посте. Глава города официально сообщил, что в пожаре пострадали два человека, один погиб.

Также Демкин отметил, что на данный момент горение ликвидировано, на месте работают сотрудники экстренных служб и энергетики. Ранее URA.RU сообщало, что причиной произошедшего могли стать пуско-наладочные работы, ремонтные работы, либо нарушение правил пожарной безопасности.

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Глава Перми Алексей Демкин заявил пермякам, что пожар на ТЭЦ-9 не повлияет на поставки тепла в краевом центре. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале мэра. «Хочу всех успокоить — поставка тепла продолжается, но возможно временное понижение параметров горячего водоснабжения и отопления. Сейчас нагрузка переносится на источник ТЭЦ-6 и котельную ВК-2», — сказано в посте. Глава города официально сообщил, что в пожаре пострадали два человека, один погиб. Также Демкин отметил, что на данный момент горение ликвидировано, на месте работают сотрудники экстренных служб и энергетики. Ранее URA.RU сообщало, что причиной произошедшего могли стать пуско-наладочные работы, ремонтные работы, либо нарушение правил пожарной безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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