Урсула фон дер Ляйен удалила видео, в котором рассказала о 100 тысячах убитых бойцов ВСУ

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Дер Ляйен назвала цифру в 100 тысяч погибших со стороны ВСУ, включив туда и раненых, сообщает Дана Спинант Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сначала удалила, а потом перезалила видеообращение, в котором был вырезан фрагмент о потерях со стороны Украины во время специальной военной операции. Это заметили подписчики ее twitter-аккаунта.

Из официального twitter-аккаунта Урсулы фон дер Ляйен удалили предыдущую видеоверсию обращения и опубликовали отредактированную. В ней отсутствуют данные о потерях среди военных со стороны ВСУ. В удаленном фрагменте речь шла о 100 тысячах погибших. Это заметили пользователи Twitter.

Позже директор по политическим коммуникациям Еврокомиссии Дана Спинант написала в Twitter, что в статистику по погибшим ошибочно были включены и раненые. Урсула фон дер Ляйен заявила, что ошибка была сделана специально.

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 30 ноября Урсула фон дер Ляйен опубликовала видео, где сообщила о 100 тысячах погибших военных со стороны ВСУ.

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сначала удалила, а потом перезалила видеообращение, в котором был вырезан фрагмент о потерях со стороны Украины во время специальной военной операции. Это заметили подписчики ее twitter-аккаунта. Из официального twitter-аккаунта Урсулы фон дер Ляйен удалили предыдущую видеоверсию обращения и опубликовали отредактированную. В ней отсутствуют данные о потерях среди военных со стороны ВСУ. В удаленном фрагменте речь шла о 100 тысячах погибших. Это заметили пользователи Twitter. Позже директор по политическим коммуникациям Еврокомиссии Дана Спинант написала в Twitter, что в статистику по погибшим ошибочно были включены и раненые. Урсула фон дер Ляйен заявила, что ошибка была сделана специально. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 30 ноября Урсула фон дер Ляйен опубликовала видео, где сообщила о 100 тысячах погибших военных со стороны ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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