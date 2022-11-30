Рогов: данные Евросоюза о потерях ВСУ занижены вдвое

30 ноября 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

Потери ВСУ гораздо выше, чем считает Евросоюз, заявил Владимир Рогов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Данные Евросоюза, которые указывают, что потери ВСУ с начала конфликта на Украине составили якобы более 100 тысяч военных, занижены вдвое. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в действительности потери украинских войск составляют свыше 200 тысяч человек. «Если брать эту оценку по состоянию несколько месяцев назад, то она была вполне возможна. Сейчас потери со стороны [киевского] режима в разы больше заявленного количества», — рассказал Рогов агентству ТАСС. По словам политика, информация, которой он обладает, подтверждается на уровне поступающих данных из украинских больниц и госпиталей. Рогов сообщил, что безвозвратные потери среди боевиков ВСУ и нацбатальонов составляют больше 200 тысяч человек без учета раненых. Политик считает, что заявления ЕС представляют собой общественную манипуляцию, целью которой является легализация огромных потерь Украины в ходе спецоперация. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери украинцев в ходе спецоперации составили более 100 тысяч человек и Еврокомиссия хочет, чтобы Россия заплатила за это. Несколько позже она удалила запись с этим заявлением.

Данные Евросоюза, которые указывают, что потери ВСУ с начала конфликта на Украине составили якобы более 100 тысяч военных, занижены вдвое. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в действительности потери украинских войск составляют свыше 200 тысяч человек. «Если брать эту оценку по состоянию несколько месяцев назад, то она была вполне возможна. Сейчас потери со стороны [киевского] режима в разы больше заявленного количества», — рассказал Рогов агентству ТАСС. По словам политика, информация, которой он обладает, подтверждается на уровне поступающих данных из украинских больниц и госпиталей. Рогов сообщил, что безвозвратные потери среди боевиков ВСУ и нацбатальонов составляют больше 200 тысяч человек без учета раненых. Политик считает, что заявления ЕС представляют собой общественную манипуляцию, целью которой является легализация огромных потерь Украины в ходе спецоперация. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери украинцев в ходе спецоперации составили более 100 тысяч человек и Еврокомиссия хочет, чтобы Россия заплатила за это. Несколько позже она удалила запись с этим заявлением.