В ХМАО на заводе СИБУРа вспышка гепатита

Гепатитом А заразилось около 30 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижневартовске на газоперерабатывающем предприятии «СибурТюменьГаз» произошла вспышка инфекционного заболевания. Гепатитом А заболело около 30 человек. Об этом URA.RU сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО.

«В каждом случае инфекционного заболевания врач, выявивший его, передает экстренное извещение. Когда начали поступать извещения, эпидемиологи осмыслили их и объединили в один эпидемиологический очаг. Началось эпидемиологическое расследование. Устанавливаются причинно-следственные связи между всеми случаями заболевания», — сообщили в ведомстве.

Вспышку заболевания подтвердили и на предприятии Сибура. В пресс-службе сообщили, что все заболевшие находятся на лечении в Нижневартовской городской больнице. Заболевание протекает в легкой форме. «На предприятии проведен комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение дальнейшего распространения инфекции, в том числе обработка помещений, обследование контактных лиц в поликлинике», — добавили в пресс-службе предприятия.

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