Нарышкин: Польша готовит аннексию части Украины

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Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА
Нарышкин предупредил о планах Польши в российско-украинском конфликте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Польша готовится аннексировать часть Украины в качестве компенсации за помощь украинской стороне. С таким заявлением выступил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Польша форсирует подготовку к аннексии Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины», — заявил Нарышкин в разговоре с РИА Новости, ссылаясь на информацию, поступающую в Службу внешней разведки. Таким образом, по словам Нарышкина, польские власти рассчитывают получить компенсацию за помощь Украине.

Ранее замглавы Министерства национальной обороны Польши Марчин Осьепа сообщил о высокой вероятности войны с участием страны. Осьепа отмечал, что риск ее возникновения очень высок, а страна уже активно готовится к военному конфликту.

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Польша готовится аннексировать часть Украины в качестве компенсации за помощь украинской стороне. С таким заявлением выступил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. «Польша форсирует подготовку к аннексии Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины», — заявил Нарышкин в разговоре с РИА Новости, ссылаясь на информацию, поступающую в Службу внешней разведки. Таким образом, по словам Нарышкина, польские власти рассчитывают получить компенсацию за помощь Украине. Ранее замглавы Министерства национальной обороны Польши Марчин Осьепа сообщил о высокой вероятности войны с участием страны. Осьепа отмечал, что риск ее возникновения очень высок, а страна уже активно готовится к военному конфликту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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