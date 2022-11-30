Нарышкин: Польша готовит аннексию части Украины

Нарышкин предупредил о планах Польши в российско-украинском конфликте
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Польша готовится аннексировать часть Украины в качестве компенсации за помощь украинской стороне. С таким заявлением выступил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
«Польша форсирует подготовку к аннексии Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины», — заявил Нарышкин в разговоре с РИА Новости, ссылаясь на информацию, поступающую в Службу внешней разведки. Таким образом, по словам Нарышкина, польские власти рассчитывают получить компенсацию за помощь Украине.
Ранее замглавы Министерства национальной обороны Польши Марчин Осьепа сообщил о высокой вероятности войны с участием страны. Осьепа отмечал, что риск ее возникновения очень высок, а страна уже активно готовится к военному конфликту.