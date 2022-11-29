Власти Польши объявили о высокой вероятности войны

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НАТО. Москва, нато, польша, военный, nato, солдат, армия нато, польская армия, польский военный, поляк
Польша активно готовится к возможной войне, заявил замглавы МИД Польши Осьепа Фото:

Вероятность войны, в которой, возможно, будет участвовать и Польша, сохраняется очень высокой и польские власти активно готовятся к такому развитию событий. Об этом сообщил заместитель главы Министерства национальной обороны Марчин Осьепа.

«Риск возникновения войны очень высок. Слишком высок, чтобы мы могли относиться к этому сценарию только гипотетически», — цитирует Осьепу польский телеканал TVP3. Он добавил, что даже если вероятность большого военного конфликта находиться на уровне 30%, польские власти все равно будут активно готовится к такому сценарию.

Ранее евродепутат от Франции Тьерри Мариани выразил мнение, что когда все санкции будут задействованы Европарламент будет подталкивать Европу к войне с Россией. В странах НАТО сохраняется согласие по поводу всяческого избегания войны с Россией, передает RT. Тем временем, власти Польши не видят каких-либо признаков, которые бы говорили о возможном нападении РФ на Польшу, сообщает «Национальная служба новостей».

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Вероятность войны, в которой, возможно, будет участвовать и Польша, сохраняется очень высокой и польские власти активно готовятся к такому развитию событий. Об этом сообщил заместитель главы Министерства национальной обороны Марчин Осьепа. «Риск возникновения войны очень высок. Слишком высок, чтобы мы могли относиться к этому сценарию только гипотетически», — цитирует Осьепу польский телеканал TVP3. Он добавил, что даже если вероятность большого военного конфликта находиться на уровне 30%, польские власти все равно будут активно готовится к такому сценарию. Ранее евродепутат от Франции Тьерри Мариани выразил мнение, что когда все санкции будут задействованы Европарламент будет подталкивать Европу к войне с Россией. В странах НАТО сохраняется согласие по поводу всяческого избегания войны с Россией, передает RT. Тем временем, власти Польши не видят каких-либо признаков, которые бы говорили о возможном нападении РФ на Польшу, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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