Власти Польши объявили о высокой вероятности войны

29 ноября 2022 в 20:58 Размер текста - 17 +

Польша активно готовится к возможной войне, заявил замглавы МИД Польши Осьепа Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Вероятность войны, в которой, возможно, будет участвовать и Польша, сохраняется очень высокой и польские власти активно готовятся к такому развитию событий. Об этом сообщил заместитель главы Министерства национальной обороны Марчин Осьепа. «Риск возникновения войны очень высок. Слишком высок, чтобы мы могли относиться к этому сценарию только гипотетически», — цитирует Осьепу польский телеканал TVP3 . Он добавил, что даже если вероятность большого военного конфликта находиться на уровне 30%, польские власти все равно будут активно готовится к такому сценарию. Ранее евродепутат от Франции Тьерри Мариани выразил мнение, что когда все санкции будут задействованы Европарламент будет подталкивать Европу к войне с Россией. В странах НАТО сохраняется согласие по поводу всяческого избегания войны с Россией, передает RT. Тем временем, власти Польши не видят каких-либо признаков, которые бы говорили о возможном нападении РФ на Польшу, сообщает «Национальная служба новостей».

Вероятность войны, в которой, возможно, будет участвовать и Польша, сохраняется очень высокой и польские власти активно готовятся к такому развитию событий. Об этом сообщил заместитель главы Министерства национальной обороны Марчин Осьепа. «Риск возникновения войны очень высок. Слишком высок, чтобы мы могли относиться к этому сценарию только гипотетически», — цитирует Осьепу польский телеканал TVP3. Он добавил, что даже если вероятность большого военного конфликта находиться на уровне 30%, польские власти все равно будут активно готовится к такому сценарию. Ранее евродепутат от Франции Тьерри Мариани выразил мнение, что когда все санкции будут задействованы Европарламент будет подталкивать Европу к войне с Россией. В странах НАТО сохраняется согласие по поводу всяческого избегания войны с Россией, передает RT. Тем временем, власти Польши не видят каких-либо признаков, которые бы говорили о возможном нападении РФ на Польшу, сообщает «Национальная служба новостей».