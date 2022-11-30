Погибший пермский школьник страдал от неразделенной любви

30 ноября 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Погибшему в Пермском крае мальчику было 11 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU Школьник, которого обнаружили мертвым 29 ноября, в поселке Северный Пермского края, страдал от неразделенной любви. Пассия 11-летнего мальчика рассказала корреспонденту URA.RU, что он разговаривал с ней о суициде. «Он любил меня, но чувства были не взаимны. Мы с ним не встречались. Несколько раз он говорил о желании покончить с собой. Не знаю, что произошло на самом деле, но мне очень жаль, что так случилось», — поделилась юная пассия 11-летнего школьника на условиях анонимности. По словам друзей погибшего мальчика, он был веселый, любил гулять и играть в футбол. «Он дружил со всеми ребятами из класса, особенно с мальчиками. Любил прогулки очень», — рассказала одна из знакомых школьника. «Он любил спорт, особенно футбол. У него осталась сестра 13 лет, думаю ей сейчас очень тяжело», — поделился близки приятель юного пермяка. Сейчас обстоятельствами гибели ребенка занимаются сотрудники СУ СКР по Пермскому краю. «Проводится доследственная проверка. По предварительным данным на теле мальчика не обнаружено видимых признаков насильственной смерти», — сообщает ведомство. Ранее URA.RU сообщало, что рядом с телом погибшего ребенка была найдена бутылка с жидкостью неизвестного происхождения.

Школьник, которого обнаружили мертвым 29 ноября, в поселке Северный Пермского края, страдал от неразделенной любви. Пассия 11-летнего мальчика рассказала корреспонденту URA.RU, что он разговаривал с ней о суициде. «Он любил меня, но чувства были не взаимны. Мы с ним не встречались. Несколько раз он говорил о желании покончить с собой. Не знаю, что произошло на самом деле, но мне очень жаль, что так случилось», — поделилась юная пассия 11-летнего школьника на условиях анонимности. По словам друзей погибшего мальчика, он был веселый, любил гулять и играть в футбол. «Он дружил со всеми ребятами из класса, особенно с мальчиками. Любил прогулки очень», — рассказала одна из знакомых школьника. «Он любил спорт, особенно футбол. У него осталась сестра 13 лет, думаю ей сейчас очень тяжело», — поделился близки приятель юного пермяка. Сейчас обстоятельствами гибели ребенка занимаются сотрудники СУ СКР по Пермскому краю. «Проводится доследственная проверка. По предварительным данным на теле мальчика не обнаружено видимых признаков насильственной смерти», — сообщает ведомство. Ранее URA.RU сообщало, что рядом с телом погибшего ребенка была найдена бутылка с жидкостью неизвестного происхождения.