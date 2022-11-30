Мэр Екатеринбурга удержал контроль над ключевыми выборами

30 ноября 2022 в 17:37 Размер текста - 17 +

С 2019 года Вадим Антошин возглавлял горизбирком, который сейчас ликвидируют Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сохранил контроль над выборами в гордуму 2023 года. Председателем Ленинской территориальной избирательной комиссии (ТИК), как и анонсировало URA.RU, назначен его протеже, глава ликвидируемого горизбиркома Вадим Антошин. Об этом сообщили в пресс-службе областного избиркома. «Вадим Антошин назначен председателем Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. Такое решение принято 30 ноября в ходе заседания избирательной комиссии Свердловской области», — говорится в сообщении в telegram-канале комиссии. Статья по теме Источник: Кремль меняет схему выборов в Екатеринбурге О том, что Антошин возглавит Ленинскую ТИК, URA.RU сообщило еще в начале ноября. Источники агентства рассказывали, что кастинг Орлов и его зам Марина Фадеева вели с начала года, параллельно оттесняя других интересантов. Для мэра выборы-2023 станут определяющими: по их итогам Орлов планирует установить полный контроль над городской властью (действующий созыв — от 2018 года — формировался при других управленцах). Комиссии Антошина уже в ближайшее время предстоит заняться перенарезкой одномандатных округов. Это связано с изменением схемы формирования думы, о котором URA.RU писало 15 ноября. Кроме того, Ленинская ТИК будет регистрировать и снимать кандидатов на выборах.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сохранил контроль над выборами в гордуму 2023 года. Председателем Ленинской территориальной избирательной комиссии (ТИК), как и анонсировало URA.RU, назначен его протеже, глава ликвидируемого горизбиркома Вадим Антошин. Об этом сообщили в пресс-службе областного избиркома. «Вадим Антошин назначен председателем Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. Такое решение принято 30 ноября в ходе заседания избирательной комиссии Свердловской области», — говорится в сообщении в telegram-канале комиссии. О том, что Антошин возглавит Ленинскую ТИК, URA.RU сообщило еще в начале ноября. Источники агентства рассказывали, что кастинг Орлов и его зам Марина Фадеева вели с начала года, параллельно оттесняя других интересантов. Для мэра выборы-2023 станут определяющими: по их итогам Орлов планирует установить полный контроль над городской властью (действующий созыв — от 2018 года — формировался при других управленцах). Комиссии Антошина уже в ближайшее время предстоит заняться перенарезкой одномандатных округов. Это связано с изменением схемы формирования думы, о котором URA.RU писало 15 ноября. Кроме того, Ленинская ТИК будет регистрировать и снимать кандидатов на выборах.