Источник: Кремль меняет схему выборов в Екатеринбурге

Мэр утратит контроль над кампанией, но помогут олигархи

15 ноября 2022 в 21:52 Размер текста - 17 +

По итогам выборов-2023 Алексей Орлов хочет получить полный контроль над думой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Схема выборов в гордуму Екатеринбурга существенно изменится. Во-первых, будет увеличено число одномандатных округов, а во-вторых, (почему-то) сократится общее число депутатов. Такие вводные команда свердловского губернатора Евгения Куйвашева якобы получила от администрации президента РФ, рассказал URA.RU источник в муниципальной власти. Опрошенные корреспондентом собеседники отмечают: новая конфигурация лишает мэра Алексея Орлова контроля над кампанией. Ситуацией воспользуется крупный бизнес. «Предварительно утверждена схема „71 на 29“, то есть 71% думы (25 мест) будет сформирован по одномандатным округам, 29% (10 мест) — по партспискам. В ближайшее время заксобрание внесет соответствующие поправки в избирательный кодекс, а затем гордума — в Устав», — поделился источник. И в то же время оговорился: окончательного решения нет. «Тоже слышал об этом, но, как мне сразу дали понять, решение действительно еще не утверждено», — добавил второй источник. Вице-губернатор Олег Чемезов, который, по словам одного из собеседников, вел переговоры с кремлевскими чиновниками, от комментариев воздержался. Скорее всего, депутатов в гордуме будет не 36, а 35 — как до 2013 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Выборы в думу намечены на сентябрь 2023 года. Действующий созыв — из 36 депутатов — формировался по схеме «50 на 50». Изменение расстановки екатеринбургский истеблишмент обсуждает с 2021 года, когда были приняты поправки в Устав Нижнего Тагила. По инициативе мэра Владислава Пинаева выборы в местную думу проходили по мажоритарной системе — только по одномандатным округам. Эксперимент оказался успешным: горадминистрация получила полный контроль над представительным органом. По данным URA.RU, в начале 2022-го Куйвашев дал команду Чемезову и мэру Алексею Орлову провести такую же реформу в Екатеринбурге. Начались консультации. Их итогом стала аналитическая записка в администрацию президента. Орлов, как утверждает источник в мэрии, склонялся к варианту «75 на 25», полагая, что это сделает думу более легитимной. Если в 2018-м нормальная кампания в округе стоила порядка 10 млн, то при новом раскладе пройти в думу можно будет за 5-7 млн Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Но чиновники увидели проблему. Поскольку в действующем созыве думы 36 депутатов, 75% предполагают 27 «одномандатников». В таком случае количество выдвиженцев по партийным спискам составило бы девять человек. А в федеральном законе прописано, что при смешанной схеме в думе должно быть не меньше десяти «списочников». «По этой причине в новом созыве думы будет не 36, а 35 депутатов, 25 из которых — одномандатники», — рассказал первый источник. Логика неочевидна: если 25 «одномандатников» из 35 все равно не дают красивые 75 процентов, то почему бы просто не снизить количество «одномандатников» до 26 при сохранении числа депутатов? Ответа на этот вопрос пока нет. Статья по теме Мэру Екатеринбурга вручили тайный список по зачистке гордумы Большинство участников кулуарных бесед сходятся во мнении, что основное последствие нововведений — возможная утрата Орловым и его замом по политике Сергеем Плахотиным контроля над выборами. «Так как одномандатные округа станут меньше по размерам, „порог вхождения“ в кампанию снизится до пяти-семи миллионов рублей. Это открывает возможности для несистемных коммерсантов, которые смогут бросить вызов любому из кандидатов от мэрии — особенно какому-нибудь бюджетнику», — объяснил постоянный участник избирательных кампаний. Существование подобной угрозы признал один из источников, близких к мэрии. Фронтмен крупной бизнес-структуры, представленной в думе, заявил, что выходом из ситуации для Орлова может стать «кустовое» распределение одномандатных округов. «Найти вменяемых кандидатов с бюджетами на все 25 округов администрация не сможет, поэтому группам влияния раздадут по четыре-пять округов, в которых они гарантированно проведут своих кандидатов (ориентированных на Куйвашева или Орлова) или бюджетников, предложенных мэрией», — поделился собеседник. Говорят, новая схема может быть вредна и для команды губернатора, поскольку позволит Алексею Орлову интриговать в округах (при необходимости) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Подобную модель видят приоритетной и в самой администрации. «Если каждая заинтересованная группа получит представительство в думе, но без контрольного пакета голосов, будет соблюден баланс интересов», — объяснил источник в окружении Орлова. Впрочем, известно, что предметных разговоров (с фамилиями) мэр с большими бизнесменами пока не вел. Упомянутую технологию власти использовали на выборах 2018 года. По просьбе губернатора олигархи объединились против старой городской команды Владимира Тунгусова (влиятельный экс-вице-мэр и бывший вице-губернатор), помогли ему сформировать лояльную думу, которая назначила мэром замгубернатора Александра Высокинского. Впоследствии альянс распался. Совладелец сотового оператора «Мотив» Виталий Кочетков, который получил в думе большинство, рассорился с Высокинским из-за муниципальных активов, и через своих депутатов начал дестабилизировать работу мэрии. Другие участники прогубернаторского пула отказались поддерживать Кочеткова, дав понять, что заинтересованы в стабильной городской власти. Но это не спасло Высокинского от отставки. Орлов, наблюдавший за войной Кочеткова против Высокинского из дома свердловского правительства, делает все, чтобы не оказаться в такой же ситуации. Сначала мэр лишил депутатов важнейших полномочий, а затем провел в думу зависимых от него директоров школ (одну из них, Александру Журавлеву, по его просьбе спонсировала «Ренова»). В список кандидатов, который Орлов до Нового года отправит на согласование Куйвашеву, как ранее писало URA.RU, не попадет почти никто из тех, кого ранее поддерживал Кочетков (впрочем, у бизнесмена будет шанс высказать свое мнение). Согласно прогнозам, поправки в нормативные акты о выборах политики внесут в ближайшие недели. Далее стартуют переговоры о новой нарезке округов. Последнюю версию власти утвердили в октябре, не советовавшись с кланами. Те никак не отреагировали — прекрасно понимая, что по-настоящему важные перемены впереди.

Схема выборов в гордуму Екатеринбурга существенно изменится. Во-первых, будет увеличено число одномандатных округов, а во-вторых, (почему-то) сократится общее число депутатов. Такие вводные команда свердловского губернатора Евгения Куйвашева якобы получила от администрации президента РФ, рассказал URA.RU источник в муниципальной власти. Опрошенные корреспондентом собеседники отмечают: новая конфигурация лишает мэра Алексея Орлова контроля над кампанией. Ситуацией воспользуется крупный бизнес. «Предварительно утверждена схема „71 на 29“, то есть 71% думы (25 мест) будет сформирован по одномандатным округам, 29% (10 мест) — по партспискам. В ближайшее время заксобрание внесет соответствующие поправки в избирательный кодекс, а затем гордума — в Устав», — поделился источник. И в то же время оговорился: окончательного решения нет. «Тоже слышал об этом, но, как мне сразу дали понять, решение действительно еще не утверждено», — добавил второй источник. Вице-губернатор Олег Чемезов, который, по словам одного из собеседников, вел переговоры с кремлевскими чиновниками, от комментариев воздержался. Выборы в думу намечены на сентябрь 2023 года. Действующий созыв — из 36 депутатов — формировался по схеме «50 на 50». Изменение расстановки екатеринбургский истеблишмент обсуждает с 2021 года, когда были приняты поправки в Устав Нижнего Тагила. По инициативе мэра Владислава Пинаева выборы в местную думу проходили по мажоритарной системе — только по одномандатным округам. Эксперимент оказался успешным: горадминистрация получила полный контроль над представительным органом. По данным URA.RU, в начале 2022-го Куйвашев дал команду Чемезову и мэру Алексею Орлову провести такую же реформу в Екатеринбурге. Начались консультации. Их итогом стала аналитическая записка в администрацию президента. Орлов, как утверждает источник в мэрии, склонялся к варианту «75 на 25», полагая, что это сделает думу более легитимной. Но чиновники увидели проблему. Поскольку в действующем созыве думы 36 депутатов, 75% предполагают 27 «одномандатников». В таком случае количество выдвиженцев по партийным спискам составило бы девять человек. А в федеральном законе прописано, что при смешанной схеме в думе должно быть не меньше десяти «списочников». «По этой причине в новом созыве думы будет не 36, а 35 депутатов, 25 из которых — одномандатники», — рассказал первый источник. Логика неочевидна: если 25 «одномандатников» из 35 все равно не дают красивые 75 процентов, то почему бы просто не снизить количество «одномандатников» до 26 при сохранении числа депутатов? Ответа на этот вопрос пока нет. Большинство участников кулуарных бесед сходятся во мнении, что основное последствие нововведений — возможная утрата Орловым и его замом по политике Сергеем Плахотиным контроля над выборами. «Так как одномандатные округа станут меньше по размерам, „порог вхождения“ в кампанию снизится до пяти-семи миллионов рублей. Это открывает возможности для несистемных коммерсантов, которые смогут бросить вызов любому из кандидатов от мэрии — особенно какому-нибудь бюджетнику», — объяснил постоянный участник избирательных кампаний. Существование подобной угрозы признал один из источников, близких к мэрии. Фронтмен крупной бизнес-структуры, представленной в думе, заявил, что выходом из ситуации для Орлова может стать «кустовое» распределение одномандатных округов. «Найти вменяемых кандидатов с бюджетами на все 25 округов администрация не сможет, поэтому группам влияния раздадут по четыре-пять округов, в которых они гарантированно проведут своих кандидатов (ориентированных на Куйвашева или Орлова) или бюджетников, предложенных мэрией», — поделился собеседник. Подобную модель видят приоритетной и в самой администрации. «Если каждая заинтересованная группа получит представительство в думе, но без контрольного пакета голосов, будет соблюден баланс интересов», — объяснил источник в окружении Орлова. Впрочем, известно, что предметных разговоров (с фамилиями) мэр с большими бизнесменами пока не вел. Упомянутую технологию власти использовали на выборах 2018 года. По просьбе губернатора олигархи объединились против старой городской команды Владимира Тунгусова (влиятельный экс-вице-мэр и бывший вице-губернатор), помогли ему сформировать лояльную думу, которая назначила мэром замгубернатора Александра Высокинского. Впоследствии альянс распался. Совладелец сотового оператора «Мотив» Виталий Кочетков, который получил в думе большинство, рассорился с Высокинским из-за муниципальных активов, и через своих депутатов начал дестабилизировать работу мэрии. Другие участники прогубернаторского пула отказались поддерживать Кочеткова, дав понять, что заинтересованы в стабильной городской власти. Но это не спасло Высокинского от отставки. Орлов, наблюдавший за войной Кочеткова против Высокинского из дома свердловского правительства, делает все, чтобы не оказаться в такой же ситуации. Сначала мэр лишил депутатов важнейших полномочий, а затем провел в думу зависимых от него директоров школ (одну из них, Александру Журавлеву, по его просьбе спонсировала «Ренова»). В список кандидатов, который Орлов до Нового года отправит на согласование Куйвашеву, как ранее писало URA.RU, не попадет почти никто из тех, кого ранее поддерживал Кочетков (впрочем, у бизнесмена будет шанс высказать свое мнение). Согласно прогнозам, поправки в нормативные акты о выборах политики внесут в ближайшие недели. Далее стартуют переговоры о новой нарезке округов. Последнюю версию власти утвердили в октябре, не советовавшись с кланами. Те никак не отреагировали — прекрасно понимая, что по-настоящему важные перемены впереди.