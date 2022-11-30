В ФРГ отказали в выдаче виз российским чиновникам

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг германии, флаг, германия
ФРГ не выдала визы сотрудникам Россотрудничества Фото:
новость из сюжета
Россиянам ограничивают выдачу виз

Немецкое посольство в Москве отказало в выдаче виз нескольким сотрудникам Россотрудничества. Организация направлялась на мероприятие, посвященное русской культуре в Германии. Об этом заявили в эфире российского телеканала.

«Немецкое посольство в Москве отказало в визах ряду сотрудников Россотрудничества. Они направлялись на мероприятие по русской культуре в Германии», — передает слова Министерства иностранных дел телеканал «Россия 24».

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Немецкое посольство в Москве отказало в выдаче виз нескольким сотрудникам Россотрудничества. Организация направлялась на мероприятие, посвященное русской культуре в Германии. Об этом заявили в эфире российского телеканала. «Немецкое посольство в Москве отказало в визах ряду сотрудников Россотрудничества. Они направлялись на мероприятие по русской культуре в Германии», — передает слова Министерства иностранных дел телеканал «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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