В ФРГ отказали в выдаче виз российским чиновникам

ФРГ не выдала визы сотрудникам Россотрудничества
новость из сюжетаРоссиянам ограничивают выдачу виз
Немецкое посольство в Москве отказало в выдаче виз нескольким сотрудникам Россотрудничества. Организация направлялась на мероприятие, посвященное русской культуре в Германии. Об этом заявили в эфире российского телеканала.
«Немецкое посольство в Москве отказало в визах ряду сотрудников Россотрудничества. Они направлялись на мероприятие по русской культуре в Германии», — передает слова Министерства иностранных дел телеканал «Россия 24».
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