В ЛНР начали частичную демобилизацию. Видео

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В ЛНР демобилизуют аспирантов нескольких форм обучения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Луганской Народной Республике началась демобилизация части учащихся жителей. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

«Сегодня подписал указ о демобилизации аспирантов, которые учатся по очной и очно-заочной формам обучения», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Он объяснил свое решение тем, что молодежь региона должна развиваться и проявлять инициативу для развития государства.

ЛНР вошла в состав России по результатам референдума, проведенного в республике и еще трех регионах, взятых под контроль российскими военными. Президент России Владимир Путин объявлял на территории региона военное положение из-за его близкой расположенности к линии фронта, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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В Луганской Народной Республике началась демобилизация части учащихся жителей. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. «Сегодня подписал указ о демобилизации аспирантов, которые учатся по очной и очно-заочной формам обучения», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Он объяснил свое решение тем, что молодежь региона должна развиваться и проявлять инициативу для развития государства. ЛНР вошла в состав России по результатам референдума, проведенного в республике и еще трех регионах, взятых под контроль российскими военными. Президент России Владимир Путин объявлял на территории региона военное положение из-за его близкой расположенности к линии фронта, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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