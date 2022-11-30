Власти ЯНАО раскрыли, когда в Новом Уренгое появятся международные рейсы

Из Нового Уренгоя запустят международные рейсы

Из нового аэропорта в Новом Уренгое будут курсировать международные рейсы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Международные рейсы из аэропорта Нового Уренгоя (ЯНАО) появятся, когда откроется воздушное пространство и пассажиропоток превысит 1 400 000 человек в год. Об этом во время прямого эфира сообщил глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Денис Напольских.

«Международные рейсы из Нового Уренгоя будут, как только откроется воздушное пространство и пассажиропоток превысит 1 400 000 человек в год. Аэропорт построен с учетом международных перевозок», — сообщил глава департамента.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое в конце декабря планируется открытие нового аэропорта. В нем уже проводятся тестовые испытания.