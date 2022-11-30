30 ноября 2022
29 ноября 2022

Власти ЯНАО раскрыли, когда в Новом Уренгое появятся международные рейсы

Из Нового Уренгоя запустят международные рейсы
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, руслайн, взлет самолета, rusline
Из нового аэропорта в Новом Уренгое будут курсировать международные рейсы Фото:

Международные рейсы из аэропорта Нового Уренгоя (ЯНАО) появятся, когда откроется воздушное пространство и пассажиропоток превысит 1 400 000 человек в год. Об этом во время прямого эфира сообщил глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Денис Напольских.

«Международные рейсы из Нового Уренгоя будут, как только откроется воздушное пространство и пассажиропоток превысит 1 400 000 человек в год. Аэропорт построен с учетом международных перевозок», — сообщил глава департамента.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое в конце декабря планируется открытие нового аэропорта. В нем уже проводятся тестовые испытания.

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Международные рейсы из аэропорта Нового Уренгоя (ЯНАО) появятся, когда откроется воздушное пространство и пассажиропоток превысит 1 400 000 человек в год. Об этом во время прямого эфира сообщил глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Денис Напольских. «Международные рейсы из Нового Уренгоя будут, как только откроется воздушное пространство и пассажиропоток превысит 1 400 000 человек в год. Аэропорт построен с учетом международных перевозок», — сообщил глава департамента. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое в конце декабря планируется открытие нового аэропорта. В нем уже проводятся тестовые испытания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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