Власти ЯНАО раскрыли, когда в Новом Уренгое появятся международные рейсы

Из нового аэропорта в Новом Уренгое будут курсировать международные рейсы
Международные рейсы из аэропорта Нового Уренгоя (ЯНАО) появятся, когда откроется воздушное пространство и пассажиропоток превысит 1 400 000 человек в год. Об этом во время прямого эфира сообщил глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Денис Напольских.
«Международные рейсы из Нового Уренгоя будут, как только откроется воздушное пространство и пассажиропоток превысит 1 400 000 человек в год. Аэропорт построен с учетом международных перевозок», — сообщил глава департамента.
Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое в конце декабря планируется открытие нового аэропорта. В нем уже проводятся тестовые испытания.
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