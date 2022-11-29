В Курганской области ищут кандидатов на должность главы приграничного округа

30 ноября 2022 в 18:55 Размер текста - 17 +

В курганском округе ждут заявлений кандидатов на вакантную должность главы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Петуховском округе (Курганская область) объявлен конкурс на должность главы муниципального образования. Информация об этом появилась на сайте администрации. «Объявляется конкурс по отбору кандидатур на должность главы Петуховского муниципального округа Курганской области», — говорится в публикации на сайте администрации округа. Конкурс по отбору кандидатов состоится 3 февраля 2023 года. Прием документов от кандидатов на должность начался 28 ноября. Заявки кандидатам можно подать до 26 декабря 2022 года. Им предлагается заполнить анкету, сдать копии личных документов и согласие на обработку персональных данных, а также «программу первоочередных мероприятий по социально-экономическому развитию Петуховского муниципального округа Курганской области с указанием планируемых результатов их реализации». После подачи заявлений с кандидатами проведет собеседование оценочная комиссия. Она примет решение о допуске кандидата к участию в конкурсе. Ранее URA.RU сообщало, что Петуховский муниципальный округ остался без руководителя. Предыдущий глава Игорь Арзин ушел в отставку в конце октября текущего года.

В Петуховском округе (Курганская область) объявлен конкурс на должность главы муниципального образования. Информация об этом появилась на сайте администрации. «Объявляется конкурс по отбору кандидатур на должность главы Петуховского муниципального округа Курганской области», — говорится в публикации на сайте администрации округа. Конкурс по отбору кандидатов состоится 3 февраля 2023 года. Прием документов от кандидатов на должность начался 28 ноября. Заявки кандидатам можно подать до 26 декабря 2022 года. Им предлагается заполнить анкету, сдать копии личных документов и согласие на обработку персональных данных, а также «программу первоочередных мероприятий по социально-экономическому развитию Петуховского муниципального округа Курганской области с указанием планируемых результатов их реализации». После подачи заявлений с кандидатами проведет собеседование оценочная комиссия. Она примет решение о допуске кандидата к участию в конкурсе. Ранее URA.RU сообщало, что Петуховский муниципальный округ остался без руководителя. Предыдущий глава Игорь Арзин ушел в отставку в конце октября текущего года.