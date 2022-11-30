30 ноября 2022

Вице-мэр Нефтеюганска сохранил свой пост благодаря мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтеюганск, разное, ХМАО, нефтеюганск, пастухов андрей, заместитель мэра
Андрей Пастухов отказался от перехода в другой муниципалитет Фото:

Вице-мэр Нефтеюганска Андрей Пастухов, который собирался уходить в отставку, отказался от этой идеи благодаря активной работе во время мобилизации. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Многие функции, связанные с мобилизацией, Андрей Пастухов взял на себя и смог зарекомендовать себя с положительной стороны. Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай, с которой у чиновника отношения не слишком складывались, отметила его заслуги и предложила остаться. Хотя он уже нашел для себя аналогичную должность в другом югорском муниципалитете», — отмечают инсайдеры.

Корреспондент URA.RU попытался дозвониться до чиновника. Однако получить оперативный комментарий не получилось.

Ранее URA.RU рассказывало, что вице-мэр Нефтеюганска Андрей Пастухов, курирующий социальный блок с 2017 года, собрался подавать в отставку. В 2021 году в Нефтеюганске главой города была избрана — Эльвира Бугай. Она сменила на этой позиции Сергея Дегтярева, руководившим муниципалитетом с 2016 года, который и нанял Пастухова.

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Вице-мэр Нефтеюганска Андрей Пастухов, который собирался уходить в отставку, отказался от этой идеи благодаря активной работе во время мобилизации. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Многие функции, связанные с мобилизацией, Андрей Пастухов взял на себя и смог зарекомендовать себя с положительной стороны. Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай, с которой у чиновника отношения не слишком складывались, отметила его заслуги и предложила остаться. Хотя он уже нашел для себя аналогичную должность в другом югорском муниципалитете», — отмечают инсайдеры. Корреспондент URA.RU попытался дозвониться до чиновника. Однако получить оперативный комментарий не получилось. Ранее URA.RU рассказывало, что вице-мэр Нефтеюганска Андрей Пастухов, курирующий социальный блок с 2017 года, собрался подавать в отставку. В 2021 году в Нефтеюганске главой города была избрана — Эльвира Бугай. Она сменила на этой позиции Сергея Дегтярева, руководившим муниципалитетом с 2016 года, который и нанял Пастухова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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