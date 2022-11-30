Вице-мэр Нефтеюганска сохранил свой пост благодаря мобилизации

Андрей Пастухов отказался от перехода в другой муниципалитет Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

Вице-мэр Нефтеюганска Андрей Пастухов, который собирался уходить в отставку, отказался от этой идеи благодаря активной работе во время мобилизации. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Многие функции, связанные с мобилизацией, Андрей Пастухов взял на себя и смог зарекомендовать себя с положительной стороны. Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай, с которой у чиновника отношения не слишком складывались, отметила его заслуги и предложила остаться. Хотя он уже нашел для себя аналогичную должность в другом югорском муниципалитете», — отмечают инсайдеры.

Корреспондент URA.RU попытался дозвониться до чиновника. Однако получить оперативный комментарий не получилось.

Ранее URA.RU рассказывало, что вице-мэр Нефтеюганска Андрей Пастухов, курирующий социальный блок с 2017 года, собрался подавать в отставку. В 2021 году в Нефтеюганске главой города была избрана — Эльвира Бугай. Она сменила на этой позиции Сергея Дегтярева, руководившим муниципалитетом с 2016 года, который и нанял Пастухова.