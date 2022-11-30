Куйвашев назначил в правительство друга, которого отмечал Путин

Главой департамента госжилстройнадзора Свердловской области стал Алексей Россолов

Алексей Россолов продолжит работать в свердловском правительстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главой департамента госжилстройнадзора Свердловской области в новом составе правительства останется Алексей Россолов, занимающий пост с 2012 года. Его переназначение утвердил губернатор Евгений Куйвашев, чьим ближайшим соратником считается чиновник. В октябре Россолов удостоился награды от президента РФ Владимира Путина.

«Губернатор Куйвашев подписал указ о назначении Алексея Россолова на пост директора департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Одним из важнейших направлений, которым департаментом госжилстройнадзора под руководством Россолова уделялось особое внимание в эти годы, стало укрепление института лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами», — сообщили URA.RU в региональном департаменте информполитики.

59-летний Россолов — один из старожилов свердловского кабмина. До переезда в Екатеринбург он работал в отрасли энергетики Челябинской области, администрации Тюмени, где произошло его знакомство с Куйвашевым, и в аппарате губернатора Тюменской области. В 2012 году Россолова пригласили в правительство Свердловской области возглавить управление государственной жилищной инспекции, которое позднее стало департаментом госжилнадзора.

В октябре Путин наградил Россолова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В президентском указе подчеркивалось, что чиновника отметили за трудовые успехи и многолетнюю работу.

Областное правительство 19 сентября в полном составе ушло в отставку. Евгений Куйвашев, победивший на губернаторских выборах, начал формировать новый состав кабмина. На данный момент большинство министров уже получили переназначение.