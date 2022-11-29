Губернатор Моор проводил мобилизованных тюменцев к новому месту службы

Мобилизованные жители Тюменской области отправляются к новому месту несения службы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованные жители Тюменской области завершили боевое слаживание и отправляются к новому месту несения службы. В эти минуты на тюменском ЖД-вокзале в дорогу их провожали родные, близкие, а также глава региона Александр Моор. Об этом с места событий сообщил журналист URA.RU Денис Моргунов.

«На железнодорожном вокзале очень много людей. Они пришли проводить к новому месту несения службы наших мобилизованных земляков. С напутственным словом к военным обратился губернатор Тюменской области Александр Моор. Сейчас у военнослужащих по плану — общение с родственниками. Затем они отправятся в дорогу», — сообщил журналист URA.RU, находящийся на тюменском железнодорожном вокзале.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября и продлилась до 28 октября 2022 года. В ряды Вооруженных сил РФ были призваны военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт и определенные военно-учетные специальности. Мобилизованные жители Тюменской области проходили боевое слаживание на базе полигона ТВВИКУ. Там они освоили навыки медицинской, тактической, инженерной и огневой подготовки.