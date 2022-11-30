Росстат: реальные зарплаты россиян снизились

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Падение реальных зарплат фиксируется уже шестой месяц, сообщает Росстат Фото:

Размер реальной заработной платы россиян в сентябре снизился. Об этом сообщает Росстат.

«Реальные зарплаты в России в сентябре 2022 года снизились на 1,4% в годовом выражении после 1,2% в августе. В третьем квартале снижение составит на 1,9%», — сообщает Росстат на официальном сайте.

Реальная заработная плата — это средняя начисленная заработная плата в зависимости от уровня инфляции. Росстат отмечает, что снижение реальных зарплат фиксируется шестой месяц подряд.

Базовый вариант прогноза Минэкономразвития предполагает, что размеры реальной зарплаты будет снижаться. Порог будет в 2024 году, в котором размер снижения составит почти 3 процента.

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Размер реальной заработной платы россиян в сентябре снизился. Об этом сообщает Росстат. «Реальные зарплаты в России в сентябре 2022 года снизились на 1,4% в годовом выражении после 1,2% в августе. В третьем квартале снижение составит на 1,9%», — сообщает Росстат на официальном сайте. Реальная заработная плата — это средняя начисленная заработная плата в зависимости от уровня инфляции. Росстат отмечает, что снижение реальных зарплат фиксируется шестой месяц подряд. Базовый вариант прогноза Минэкономразвития предполагает, что размеры реальной зарплаты будет снижаться. Порог будет в 2024 году, в котором размер снижения составит почти 3 процента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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