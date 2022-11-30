Росстат: реальные зарплаты россиян снизились

Падение реальных зарплат фиксируется уже шестой месяц, сообщает Росстат
Размер реальной заработной платы россиян в сентябре снизился. Об этом сообщает Росстат.
«Реальные зарплаты в России в сентябре 2022 года снизились на 1,4% в годовом выражении после 1,2% в августе. В третьем квартале снижение составит на 1,9%», — сообщает
Реальная заработная плата — это средняя начисленная заработная плата в зависимости от уровня инфляции. Росстат отмечает, что снижение реальных зарплат фиксируется шестой месяц подряд.
Базовый вариант прогноза Минэкономразвития предполагает, что размеры реальной зарплаты будет снижаться. Порог будет в 2024 году, в котором размер снижения составит почти 3 процента.
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