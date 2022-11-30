Свердловская область лидирует среди регионов России по медиаактивности в сфере инноваций

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Свердловская область заняла второе место по медиактивности регионов в сфере инноваций в октябре Фото:

Свердловская область заняла второе место в рейтинге за октябрь по медиактивности регионов в сфере инноваций, инвестиций и PR-мероприятий, первое место занимает Москва. Это следует из рейтинга, составленного Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР).

В группе регионов, в которых численность экономически активного населения превышает два миллиона человек, в октябре Свердловская область заняла второе место. Ранее, в сентябре, регион был на третьей строчке, следует из рейтинга АИРР.

По словам руководитель проектов АИРР Розы Семеновой, при составлении рейтинга оценивались три параметра: PR инноватики, PR инвестиций и проведение публичных мероприятий. «В рейтинге учитываются публикации с положительной или нейтральной подачей информации о развитии инновационной сферы и инвестиций каждого региона», — цитирует пресс-служба АИРР Розу Семенову.

Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область стала одним из регионов-лидеров России по владению английским языком. Уральский регион по этому показателю обгоняет Москву, и Санкт-Петербург.

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Свердловская область заняла второе место в рейтинге за октябрь по медиактивности регионов в сфере инноваций, инвестиций и PR-мероприятий, первое место занимает Москва. Это следует из рейтинга, составленного Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР). В группе регионов, в которых численность экономически активного населения превышает два миллиона человек, в октябре Свердловская область заняла второе место. Ранее, в сентябре, регион был на третьей строчке, следует из рейтинга АИРР. По словам руководитель проектов АИРР Розы Семеновой, при составлении рейтинга оценивались три параметра: PR инноватики, PR инвестиций и проведение публичных мероприятий. «В рейтинге учитываются публикации с положительной или нейтральной подачей информации о развитии инновационной сферы и инвестиций каждого региона», — цитирует пресс-служба АИРР Розу Семенову. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область стала одним из регионов-лидеров России по владению английским языком. Уральский регион по этому показателю обгоняет Москву, и Санкт-Петербург.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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