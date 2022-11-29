29 ноября 2022

Губернатор Шумков привлекает горожан к благоустройству парка в Кургане. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на объектах благоустройства города. Челябинск, рабочий, благоустройство, строительство
Площадка парка будет подготовлена для благоустройства в следующем году (архивное фото) Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил жителям облцентра принять участие в благоустройстве парка в 4-м микрорайоне Заозерного. Это предложение он опубликовал в своем telegram-канале.

«Наверняка многим из вас захочется узнать, как будет выглядеть парк после завершения работ. Возможно, даже поучаствовать в выборе вариантов наполнения. Попрошу коллег выставить проект и эскизные решения, чтобы вы и ваши дети могли принять участие», — написал Шумков.

В сообщении указано, что на данный момент на территории сформировано озеро, пешеходные дорожки и установлено освещение. Планируется, что площадь парка будет увеличена в два раза. И уже со следующего года территорию будут дополнять «различными архитектурными формами и ландшафтными решениями».

URA.RU писало ранее, что власти Кургана собираются после реконструкции переименовать один из старейших стадионов. Принять участие в выборе названия предложили горожанам.

В Кургане проводится масштабное строительство парка
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил жителям облцентра принять участие в благоустройстве парка в 4-м микрорайоне Заозерного. Это предложение он опубликовал в своем telegram-канале. «Наверняка многим из вас захочется узнать, как будет выглядеть парк после завершения работ. Возможно, даже поучаствовать в выборе вариантов наполнения. Попрошу коллег выставить проект и эскизные решения, чтобы вы и ваши дети могли принять участие», — написал Шумков. В сообщении указано, что на данный момент на территории сформировано озеро, пешеходные дорожки и установлено освещение. Планируется, что площадь парка будет увеличена в два раза. И уже со следующего года территорию будут дополнять «различными архитектурными формами и ландшафтными решениями». URA.RU писало ранее, что власти Кургана собираются после реконструкции переименовать один из старейших стадионов. Принять участие в выборе названия предложили горожанам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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