Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил жителям облцентра принять участие в благоустройстве парка в 4-м микрорайоне Заозерного. Это предложение он опубликовал в своем telegram-канале.
«Наверняка многим из вас захочется узнать, как будет выглядеть парк после завершения работ. Возможно, даже поучаствовать в выборе вариантов наполнения. Попрошу коллег выставить проект и эскизные решения, чтобы вы и ваши дети могли принять участие», — написал Шумков.
В сообщении указано, что на данный момент на территории сформировано озеро, пешеходные дорожки и установлено освещение. Планируется, что площадь парка будет увеличена в два раза. И уже со следующего года территорию будут дополнять «различными архитектурными формами и ландшафтными решениями».
URA.RU писало ранее, что власти Кургана собираются после реконструкции переименовать один из старейших стадионов. Принять участие в выборе названия предложили горожанам.
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