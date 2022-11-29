Губернатор Шумков привлекает горожан к благоустройству парка в Кургане. Фото

30 ноября 2022 в 23:12 Размер текста - 17 +

Площадка парка будет подготовлена для благоустройства в следующем году (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил жителям облцентра принять участие в благоустройстве парка в 4-м микрорайоне Заозерного. Это предложение он опубликовал в своем telegram-канале. «Наверняка многим из вас захочется узнать, как будет выглядеть парк после завершения работ. Возможно, даже поучаствовать в выборе вариантов наполнения. Попрошу коллег выставить проект и эскизные решения, чтобы вы и ваши дети могли принять участие», — написал Шумков. В сообщении указано, что на данный момент на территории сформировано озеро, пешеходные дорожки и установлено освещение. Планируется, что площадь парка будет увеличена в два раза. И уже со следующего года территорию будут дополнять «различными архитектурными формами и ландшафтными решениями». URA.RU писало ранее, что власти Кургана собираются после реконструкции переименовать один из старейших стадионов. Принять участие в выборе названия предложили горожанам. В Кургане проводится масштабное строительство парка Фото: telegram-канал Вадим Шумкова

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил жителям облцентра принять участие в благоустройстве парка в 4-м микрорайоне Заозерного. Это предложение он опубликовал в своем telegram-канале. «Наверняка многим из вас захочется узнать, как будет выглядеть парк после завершения работ. Возможно, даже поучаствовать в выборе вариантов наполнения. Попрошу коллег выставить проект и эскизные решения, чтобы вы и ваши дети могли принять участие», — написал Шумков. В сообщении указано, что на данный момент на территории сформировано озеро, пешеходные дорожки и установлено освещение. Планируется, что площадь парка будет увеличена в два раза. И уже со следующего года территорию будут дополнять «различными архитектурными формами и ландшафтными решениями». URA.RU писало ранее, что власти Кургана собираются после реконструкции переименовать один из старейших стадионов. Принять участие в выборе названия предложили горожанам.