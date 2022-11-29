В Кургане после ремонта переименуют легендарный стадион

Курганцам предложили выбрать название для бывшего стадиона после реконструкции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация города Кургана собирается после реконструкции переименовать один из старейших городских стадионов и предлагает горожанам принять участие в выборе названия. Информация появилась в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

«На стадионе, который все мы привыкли называть „Локомотив“, скоро завершится благоустройство. <…> Новому общественному пространству необходимо новое название. Администрация города Кургана приглашает предприятия, организации и горожан принять участие в названии этой общественной территории», — сообщает пресс-служба мэрии. Предложения горожан будут принимать до 10 декабря на электронную почту dialog@kurgan-city.ru.

Популярный среди горожан стадион был построен в 1936 году, здесь проходили футбольные матчи, а зимой заливали каток для катания на коньках. В августе прошлого года спортивный объект перешел из собственности ЮУЖД муниципалитету. Регионом было решено выделить деньги на его переустройство. «После реконструкции бывший стадион превратится в обновленное спортивно-рекреационное общественное пространство, где будут прогулочная зона, парк, разные спортивные площадки для занятий физкультурой и спортом», — информирует администрация.

Ранее URA.RU сообщало, что полпред УрФО Владимир Якушев побывал на реконструкции стадиона. Курганский губернатор Вадим Шумков и мэр Кургана Елена Ситникова провели для гостя экскурсию на объекте.