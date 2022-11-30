Новый пермский омбудсмен оставил важный пост в ЕР

Омбудсмен Игорь Сапко заявил о выходе из состава политсовета реготделения «Единой России»

01 декабря 2022 в 01:23 Размер текста - 17 +

Сапко попрощался с «Единой Россией» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко, назначенный омбудсменом 24 ноября, заявил о выходе из состава политсовета регионального отделения «Единой России». Свое решение и мотивы он озвучил в интервью на радио Sputnik. «Проинформировал радиослушателей о направленном сегодня [29 ноября] заявлении в региональное отделение партии ЕР о приостановлении своего членства и выходе из состава политсовета на период исполнения полномочий. Должность уполномоченного должна быть вне политики, во главе угла — интересы всех жителей Пермского края», — написал Сапко после интервью на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». О том, что экс-депутат Госдумы и бывший мэр Перми Игорь Сапко назначен уполномоченным по правам человека в Пермском крае, URA.RU писало ранее. Новый пермский омбудсмен провел свой первый рабочий день в колонии в Кизеле.

Уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко, назначенный омбудсменом 24 ноября, заявил о выходе из состава политсовета регионального отделения «Единой России». Свое решение и мотивы он озвучил в интервью на радио Sputnik. «Проинформировал радиослушателей о направленном сегодня [29 ноября] заявлении в региональное отделение партии ЕР о приостановлении своего членства и выходе из состава политсовета на период исполнения полномочий. Должность уполномоченного должна быть вне политики, во главе угла — интересы всех жителей Пермского края», — написал Сапко после интервью на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». О том, что экс-депутат Госдумы и бывший мэр Перми Игорь Сапко назначен уполномоченным по правам человека в Пермском крае, URA.RU писало ранее. Новый пермский омбудсмен провел свой первый рабочий день в колонии в Кизеле.