30 ноября 2022

Новый пермский омбудсмен оставил важный пост в ЕР

Омбудсмен Игорь Сапко заявил о выходе из состава политсовета реготделения «Единой России»
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит чешских инвесторов на Курганскую ТЭЦ-2. Курган, пустое кресло, кресло депутата, офисное кресло
Сапко попрощался с «Единой Россией» Фото:

Уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко, назначенный омбудсменом 24 ноября, заявил о выходе из состава политсовета регионального отделения «Единой России». Свое решение и мотивы он озвучил в интервью на радио Sputnik.

«Проинформировал радиослушателей о направленном сегодня [29 ноября] заявлении в региональное отделение партии ЕР о приостановлении своего членства и выходе из состава политсовета на период исполнения полномочий. Должность уполномоченного должна быть вне политики, во главе угла — интересы всех жителей Пермского края», — написал Сапко после интервью на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

О том, что экс-депутат Госдумы и бывший мэр Перми Игорь Сапко назначен уполномоченным по правам человека в Пермском крае, URA.RU писало ранее. Новый пермский омбудсмен провел свой первый рабочий день в колонии в Кизеле.

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Уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко, назначенный омбудсменом 24 ноября, заявил о выходе из состава политсовета регионального отделения «Единой России». Свое решение и мотивы он озвучил в интервью на радио Sputnik. «Проинформировал радиослушателей о направленном сегодня [29 ноября] заявлении в региональное отделение партии ЕР о приостановлении своего членства и выходе из состава политсовета на период исполнения полномочий. Должность уполномоченного должна быть вне политики, во главе угла — интересы всех жителей Пермского края», — написал Сапко после интервью на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». О том, что экс-депутат Госдумы и бывший мэр Перми Игорь Сапко назначен уполномоченным по правам человека в Пермском крае, URA.RU писало ранее. Новый пермский омбудсмен провел свой первый рабочий день в колонии в Кизеле.
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