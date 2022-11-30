Ямальский активист рассказал об изготовлении маскировочных сетей в зону СВО
Активист из ЯНАО Игорь Заборовский рассказал, что в ближайшее время волонтеры приступят к изготовлению маскировочных сетей для солдат. Соответсвующую запись он разместил на свой личной странице в социальной сети «Вконтакте».
«Материал на маскировочные сети пришел. Провели первое установочное собрание, познакомились. Завтра нарежем сеть и приступим к увлекательному процессу плетения», — говорится в записи.
Ранее URA.RU сообщало, что активист из ЯНАО заказал 500 балаклав на передовую. Игорь Забровский обратился к швеям из Красноярского края, которые безвозмездно согласились изготовить балаклавы ямальским бойцам.
Процесс плетения планируется начать завтра
Проведено установочное собрание
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