30 ноября 2022
29 ноября 2022

В ЯНАО изготовят маскировочные сети в зону СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт за вступление ЛДНР в состав России. Челябинск, своих не бросаем, за родину, плакат, zz, z-символ
Ямальский активист рассказал об изготовлении маскировочных сетей в зону СВО Фото:

Активист из ЯНАО Игорь Заборовский рассказал, что в ближайшее время волонтеры приступят к изготовлению маскировочных сетей для солдат. Соответсвующую запись он разместил на свой личной странице в социальной сети «Вконтакте».

«Материал на маскировочные сети пришел. Провели первое установочное собрание, познакомились. Завтра нарежем сеть и приступим к увлекательному процессу плетения», — говорится в записи.

Ранее URA.RU сообщало, что активист из ЯНАО заказал 500 балаклав на передовую. Игорь Забровский обратился к швеям из Красноярского края, которые безвозмездно согласились изготовить балаклавы ямальским бойцам.

Процесс плетения планируется начать завтра
Проведено установочное собрание

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Активист из ЯНАО Игорь Заборовский рассказал, что в ближайшее время волонтеры приступят к изготовлению маскировочных сетей для солдат. Соответсвующую запись он разместил на свой личной странице в социальной сети «Вконтакте». «Материал на маскировочные сети пришел. Провели первое установочное собрание, познакомились. Завтра нарежем сеть и приступим к увлекательному процессу плетения», — говорится в записи. Ранее URA.RU сообщало, что активист из ЯНАО заказал 500 балаклав на передовую. Игорь Забровский обратился к швеям из Красноярского края, которые безвозмездно согласились изготовить балаклавы ямальским бойцам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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