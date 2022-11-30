Ямальский активист рассказал об изготовлении маскировочных сетей в зону СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Активист из ЯНАО Игорь Заборовский рассказал, что в ближайшее время волонтеры приступят к изготовлению маскировочных сетей для солдат. Соответсвующую запись он разместил на свой личной странице в социальной сети «Вконтакте».

«Материал на маскировочные сети пришел. Провели первое установочное собрание, познакомились. Завтра нарежем сеть и приступим к увлекательному процессу плетения», — говорится в записи.

Ранее URA.RU сообщало, что активист из ЯНАО заказал 500 балаклав на передовую. Игорь Забровский обратился к швеям из Красноярского края, которые безвозмездно согласились изготовить балаклавы ямальским бойцам.

Процесс плетения планируется начать завтра «Вконтакте» Игорь Заборовский