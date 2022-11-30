30 ноября 2022

Свердловские водители устроили драку из-за конфликта на дороге. Видео

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Драка между свердловчанами началась из-за конфликта на дороге Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) двое мужчин устроили драку из-за того, что не поделили дорогу. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

«Два водителя подрались из-за того, что не уступили друг другу дорогу. Прохожие разнимать побоялись, либо стояли смотрели, либо снимали на камеру», — сообщает очевидец в сообществе «Новости PVK (Первоуральск)» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 30 ноября на улице Чкалова. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Первоуральска. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что В Екатеринбурге водители трамваев №14 и №21 устроили драку на остановке. Конфликт прекратился после того, как один из пассажиров пошел успокаивать мужчин.

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В Первоуральске (Свердловская область) двое мужчин устроили драку из-за того, что не поделили дорогу. Об этом сообщают очевидцы в соцсети. «Два водителя подрались из-за того, что не уступили друг другу дорогу. Прохожие разнимать побоялись, либо стояли смотрели, либо снимали на камеру», — сообщает очевидец в сообществе «Новости PVK (Первоуральск)» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел 30 ноября на улице Чкалова. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Первоуральска. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что В Екатеринбурге водители трамваев №14 и №21 устроили драку на остановке. Конфликт прекратился после того, как один из пассажиров пошел успокаивать мужчин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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