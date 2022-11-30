В Екатеринбурге на захламленном садовом участке загорелась баня. Фото

01 декабря 2022 в 02:40 Размер текста - 17 +

Пожар произошел в СНТ «Пенсионер» в Екатеринбург Фото: ИА «Ночные новости» В Екатеринбурге на Барьерной улице в СНТ «Пенсионер» загорелась баня площадью 125 квадратных метров. У спасателей возникли сложности при тушении из-за захламленности участка. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал старший помощник начальника дежурной смены ГУ МЧС России по Свердловской области. «К прибытию пожарно-спасательной бригады на садовом участке горела баня с надворными постройками и была угроза распространения огня на соседние участки. Площадь пожара составила 125 квадратных метров. Сложности при тушении заключались в удаленности водоисточников, низкой температуры на улице и большой захламленностью территории», — рассказал представитель ведомства. Очевидец рассказал корреспонденту URA.RU, что племянник хозяйки участка с друзьями решили затопить баню, как начался пожар все выбежали из горящего здания и вызвали пожарных. На месте происшествия работали четыре пожарные машины и 16 спасателей, пострадавших нет. Ранее URA.RU сообщало, что В Екатеринбурге на улице Кизеловская в Верх-Исетском районе загорелись две бани. Происшествие попало на видео. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге на Барьерной улице в СНТ «Пенсионер» загорелась баня площадью 125 квадратных метров. У спасателей возникли сложности при тушении из-за захламленности участка. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал старший помощник начальника дежурной смены ГУ МЧС России по Свердловской области. «К прибытию пожарно-спасательной бригады на садовом участке горела баня с надворными постройками и была угроза распространения огня на соседние участки. Площадь пожара составила 125 квадратных метров. Сложности при тушении заключались в удаленности водоисточников, низкой температуры на улице и большой захламленностью территории», — рассказал представитель ведомства. Очевидец рассказал корреспонденту URA.RU, что племянник хозяйки участка с друзьями решили затопить баню, как начался пожар все выбежали из горящего здания и вызвали пожарных. На месте происшествия работали четыре пожарные машины и 16 спасателей, пострадавших нет. Ранее URA.RU сообщало, что В Екатеринбурге на улице Кизеловская в Верх-Исетском районе загорелись две бани. Происшествие попало на видео.