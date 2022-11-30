30 ноября 2022
29 ноября 2022

HH: жители Курганской области хотят получать свыше 35 тысяч рублей в месяц

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы хотят получать больше 35 тысяч рублей в месяц Фото:

В среднем специалисты хотят получать свыше 35 тысяч рублей в месяц за свои услуги на территории Курганской области. К таким выводам пришли специалисты HeadHunter Индекс.

«Средняя ожидаемая зарплата специалистов в Курганской области — 36 358 рублей (на 34% ниже, чем в среднем по России). Средняя предлагаемая зарплата специалистам на территории — 47 982 рубля (на 13% ниже, чем в среднем по России)», — указано в исследовании, опубликованном на сайте компании.

По данным аналитиков, в области три человека претендуют на одну вакансию. При этом работники за истекший месяц стали реже подавать резюме — на 4%. Количество вакансий выросло на 6%.

Ранее URA.RU писало, что большинство работающих жителей Зауралья получают зарплату, не превышающую 40 тысяч рублей в месяц. К таким выводам пришли аналитики РИА Рейтинг, проанализировав статистику по регионам РФ.

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В среднем специалисты хотят получать свыше 35 тысяч рублей в месяц за свои услуги на территории Курганской области. К таким выводам пришли специалисты HeadHunter Индекс. «Средняя ожидаемая зарплата специалистов в Курганской области — 36 358 рублей (на 34% ниже, чем в среднем по России). Средняя предлагаемая зарплата специалистам на территории — 47 982 рубля (на 13% ниже, чем в среднем по России)», — указано в исследовании, опубликованном на сайте компании. По данным аналитиков, в области три человека претендуют на одну вакансию. При этом работники за истекший месяц стали реже подавать резюме — на 4%. Количество вакансий выросло на 6%. Ранее URA.RU писало, что большинство работающих жителей Зауралья получают зарплату, не превышающую 40 тысяч рублей в месяц. К таким выводам пришли аналитики РИА Рейтинг, проанализировав статистику по регионам РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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