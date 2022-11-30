Военный эксперт Леонков высоко оценил работу артиллерии РФ в ходе спецоперации

01 декабря 2022 в 03:57 Размер текста - 17 +

Алексей Леонков отметил, что для российской артиллерии необходимы высокоточные боеприпасы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время специальной военной операции российская артиллерия показала впечатляющие результаты. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков. «В настоящий момент это тот вид вооружений, который наносит противнику наибольший урон. Однако мы видим тенденцию — артиллерии нужны высокоточные боеприпасы. Плюс сами артиллерийские подразделения должны действовать в составе ударно-разведывательного контура», — рассказал Алексей Леонков в интервью «Известиям». Другой военный эксперт Виктор Мураховский отметил, что лучше всего в ходе СВО показала себя 203-миллиметровая «Малка», но ее недостаток заключается в отсутствии управляемых снарядов. «Прекрасно себя показали РСЗО „Торнадо-С“ — они точно работают по координатам. Хорошо действуют в СВО и самоходные „Мста-С“, производство которых сейчас увеличено», — поделился Мураховский. Специалист отметил, что для наибольшей эффективности артиллерии, необходимо их подчинение разведывательно-ударным комплексам. Ранее сообщалось, что российские военные активно используют новейшие реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» в ходе спецоперации на Украине. Система может вести стрельбу с неподготовленных позиций в автоматизированном режиме, что позволяет быстро открыть огонь. Кроме того, по мнению журналистов турецкого издания Yeni Safak, в Европе боятся новой тяжелой баллистической ракеты «Сармат» производства России, также известная как Devil-2 («Сатана-2»), так как она способна достичь всех столицы Европы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во время специальной военной операции российская артиллерия показала впечатляющие результаты. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков. «В настоящий момент это тот вид вооружений, который наносит противнику наибольший урон. Однако мы видим тенденцию — артиллерии нужны высокоточные боеприпасы. Плюс сами артиллерийские подразделения должны действовать в составе ударно-разведывательного контура», — рассказал Алексей Леонков в интервью «Известиям». Другой военный эксперт Виктор Мураховский отметил, что лучше всего в ходе СВО показала себя 203-миллиметровая «Малка», но ее недостаток заключается в отсутствии управляемых снарядов. «Прекрасно себя показали РСЗО „Торнадо-С“ — они точно работают по координатам. Хорошо действуют в СВО и самоходные „Мста-С“, производство которых сейчас увеличено», — поделился Мураховский. Специалист отметил, что для наибольшей эффективности артиллерии, необходимо их подчинение разведывательно-ударным комплексам. Ранее сообщалось, что российские военные активно используют новейшие реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» в ходе спецоперации на Украине. Система может вести стрельбу с неподготовленных позиций в автоматизированном режиме, что позволяет быстро открыть огонь. Кроме того, по мнению журналистов турецкого издания Yeni Safak, в Европе боятся новой тяжелой баллистической ракеты «Сармат» производства России, также известная как Devil-2 («Сатана-2»), так как она способна достичь всех столицы Европы.