Пользователи «Вконтакте» жалуются на сбои в работе соцсети

01 декабря 2022 в 05:11 Размер текста - 17 +

Россияне жалуются на сбои соцсети «ВКонтакте» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В соцсети «ВКонтакте» наблюдаются масштабные сбои. Информация об этом следует с сайта Downdetector, на котором публикуются данные о сбоях в работах интернет-сервисах. Сообщения о сбоях в работе «ВКонтакте» стали поступать 1 декабря в 3:30, следует из информации, указанной на сайте Downdetector. У 85% пользователей не работает сайт соцсети, 8% столкнулись с проблемой при отправке сообщений, а у 4% россиян не работает мобильное приложение. Ранее URA.RU сообщало, что в приложении «Тинькофф Банка» произошел сбой. Пользователи не могут зайти в личный кабинет в мобильном банке.

В соцсети «ВКонтакте» наблюдаются масштабные сбои. Информация об этом следует с сайта Downdetector, на котором публикуются данные о сбоях в работах интернет-сервисах. Сообщения о сбоях в работе «ВКонтакте» стали поступать 1 декабря в 3:30, следует из информации, указанной на сайте Downdetector. У 85% пользователей не работает сайт соцсети, 8% столкнулись с проблемой при отправке сообщений, а у 4% россиян не работает мобильное приложение. Ранее URA.RU сообщало, что в приложении «Тинькофф Банка» произошел сбой. Пользователи не могут зайти в личный кабинет в мобильном банке.