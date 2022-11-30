Пользователи «Вконтакте» жалуются на сбои в работе соцсети

Россияне жалуются на сбои соцсети «ВКонтакте»
В соцсети «ВКонтакте» наблюдаются масштабные сбои. Информация об этом следует с сайта Downdetector, на котором публикуются данные о сбоях в работах интернет-сервисах.
Сообщения о сбоях в работе «ВКонтакте» стали поступать 1 декабря в 3:30, следует из информации, указанной на сайте Downdetector. У 85% пользователей не работает сайт соцсети, 8% столкнулись с проблемой при отправке сообщений, а у 4% россиян не работает мобильное приложение.
Ранее URA.RU сообщало, что в приложении «Тинькофф Банка» произошел сбой. Пользователи не могут зайти в личный кабинет в мобильном банке.
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