30 ноября 2022

Пользователи «Вконтакте» жалуются на сбои в работе соцсети

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобильное приложение
Россияне жалуются на сбои соцсети «ВКонтакте» Фото:

В соцсети «ВКонтакте» наблюдаются масштабные сбои. Информация об этом следует с сайта Downdetector, на котором публикуются данные о сбоях в работах интернет-сервисах.

Сообщения о сбоях в работе «ВКонтакте» стали поступать 1 декабря в 3:30, следует из информации, указанной на сайте Downdetector. У 85% пользователей не работает сайт соцсети, 8% столкнулись с проблемой при отправке сообщений, а у 4% россиян не работает мобильное приложение.

Ранее URA.RU сообщало, что в приложении «Тинькофф Банка» произошел сбой. Пользователи не могут зайти в личный кабинет в мобильном банке.

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В соцсети «ВКонтакте» наблюдаются масштабные сбои. Информация об этом следует с сайта Downdetector, на котором публикуются данные о сбоях в работах интернет-сервисах. Сообщения о сбоях в работе «ВКонтакте» стали поступать 1 декабря в 3:30, следует из информации, указанной на сайте Downdetector. У 85% пользователей не работает сайт соцсети, 8% столкнулись с проблемой при отправке сообщений, а у 4% россиян не работает мобильное приложение. Ранее URA.RU сообщало, что в приложении «Тинькофф Банка» произошел сбой. Пользователи не могут зайти в личный кабинет в мобильном банке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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