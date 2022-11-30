30 ноября 2022

В США предрекли реакцию Путина на попытку Украины напасть на Крым

19FortyFive: Украину ждет ядерный удар в случае нападения на Крым
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Россия сможет отбить атаку ВСУ на Крым силами морского флота, заявил Брент Иствуд Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин мог бы применить маломощное ядерное оружие против Украины в случае нападения на Крым. Такое мнение выразил бывший офицер армии США, обозреватель американского журнала 19FortyFive Брент Иствуд.

«Путин мог бы совершить немыслимое и применить маломощное устройство, чтобы остановить вторжение в Крым. Но для армии и ВМФ [украинского лидера Владимира] Зеленского нападение на Крым было бы сложным, и, возможно, Россия смогла бы помешать его осуществлению, не прибегая к применению ядерного оружия», — заявил Брент Иствуд в своем материале.

Автор статьи заметил, что нападение ВСУ на Крым было сильно затруднено из-за логистики доставки войск на полуостров. Он подчеркнул, что у Киева нет на это средств.

Также экс-офицер США подчеркнул, что атаку украинских боевиков мог бы пресечь и российский военный флот, базирующийся в Севастополе. «Для оказания поддержки при высадке десанта им также потребовалось бы наносить удары с моря. У Украины для этого попросту нет необходимых сил и средств», — заключил Иствуд.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев рассчитывает на захват Крыма в течение полугода. Также он назвал Крым «ловушкой для России».

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Президент России Владимир Путин мог бы применить маломощное ядерное оружие против Украины в случае нападения на Крым. Такое мнение выразил бывший офицер армии США, обозреватель американского журнала 19FortyFive Брент Иствуд. «Путин мог бы совершить немыслимое и применить маломощное устройство, чтобы остановить вторжение в Крым. Но для армии и ВМФ [украинского лидера Владимира] Зеленского нападение на Крым было бы сложным, и, возможно, Россия смогла бы помешать его осуществлению, не прибегая к применению ядерного оружия», — заявил Брент Иствуд в своем материале. Автор статьи заметил, что нападение ВСУ на Крым было сильно затруднено из-за логистики доставки войск на полуостров. Он подчеркнул, что у Киева нет на это средств. Также экс-офицер США подчеркнул, что атаку украинских боевиков мог бы пресечь и российский военный флот, базирующийся в Севастополе. «Для оказания поддержки при высадке десанта им также потребовалось бы наносить удары с моря. У Украины для этого попросту нет необходимых сил и средств», — заключил Иствуд. Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев рассчитывает на захват Крыма в течение полугода. Также он назвал Крым «ловушкой для России».
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