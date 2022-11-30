В Екатеринбурге допустили резкий рост платежа по ипотеке

01 декабря 2022 в 07:01 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге допустили повышение платежа по ипотеке до 50 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге средний платеж по ипотеке может вырасти с 38 тысяч до 50 тысяч рублей. Это произойдет если Минфин РФ не продлит срок льготной ипотеки под 7% годовых, который истекает 31 декабря 2022 года. Об этом сообщают аналитики платформы HeadHunter (hh.ru). «31 декабря 2022 года заканчивается срок действия льготной ипотеки под 7% годовых. Решение о пролонгации не принято. В случае завершения господдержки, покупатели первичного рынка могут рассчитывать на рыночные ипотечные ставки на уровне 10,5-11%», — сообщают аналитики hh.ru. По Екатеринбургу платеж может вырасти с 38 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, дополняет пресс-служба платформы. На данный момент в среднем льготная ипотека занимает 34% от дохода семьи екатеринбуржев, в случае отмен льгот аналитики ожидают рост на 11%. «В Екатеринбурге, выплачивая ипотеку по стандартным ставкам, семья будет иметь всего 16,6 тыс. рублей сверх прожиточного минимума», — утверждают в пресс-службе hh.ru. Ранее URA.RU сообщало, что Минстрой выступил за продление льготной ипотеки на новостройки в 2023 году. Заместитель главы ведомства Никита Стасишин считает, что цены на жилье сегодня корректируются и не растут больше, чем инфляция, так как есть баланс спроса и предложения.

В Екатеринбурге средний платеж по ипотеке может вырасти с 38 тысяч до 50 тысяч рублей. Это произойдет если Минфин РФ не продлит срок льготной ипотеки под 7% годовых, который истекает 31 декабря 2022 года. Об этом сообщают аналитики платформы HeadHunter (hh.ru). «31 декабря 2022 года заканчивается срок действия льготной ипотеки под 7% годовых. Решение о пролонгации не принято. В случае завершения господдержки, покупатели первичного рынка могут рассчитывать на рыночные ипотечные ставки на уровне 10,5-11%», — сообщают аналитики hh.ru. По Екатеринбургу платеж может вырасти с 38 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, дополняет пресс-служба платформы. На данный момент в среднем льготная ипотека занимает 34% от дохода семьи екатеринбуржев, в случае отмен льгот аналитики ожидают рост на 11%. «В Екатеринбурге, выплачивая ипотеку по стандартным ставкам, семья будет иметь всего 16,6 тыс. рублей сверх прожиточного минимума», — утверждают в пресс-службе hh.ru. Ранее URA.RU сообщало, что Минстрой выступил за продление льготной ипотеки на новостройки в 2023 году. Заместитель главы ведомства Никита Стасишин считает, что цены на жилье сегодня корректируются и не растут больше, чем инфляция, так как есть баланс спроса и предложения.