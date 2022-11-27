В Минстрое предложили вернуть льготную ипотеку на новостройки

Стасишин: Минстрой выступил за продление льготной ипотеки на новостройки в 2023 году

28 ноября 2022 в 02:26 Размер текста - 17 +

Минстрой намерен продлить льготную ипотеку на новостройки в будущем году Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Минстрой выступил за продление льготной ипотеки на новостройки в 2023 году. Об этом завил заместитель главы ведомства Никита Стасишин. «Минстрой России считает, что следует продлевать [льготную ипотеку на новостройки в 2023 году]», — ответил Стасишин на соответствующий вопрос корреспондента «Известий». Он объяснил, что это необходимо Минстрою для того, чтобы «обеспечить наполнение эскроу-счетов, которое позволит получить эффективную ставку при проектном финансировании на строительство жилья». По его словам, цены на жилье сегодня корректируются и не растут больше, чем инфляция, так как есть баланс спроса и предложения. Что касается изменения ставки на жилье, замглавы ведомства решил не раскрывать подробностей, «чтобы не давать никаких поводов для ожиданий». Он посоветовал тем, кто намеревается приобрести квартиру, ничего не ждать, а «идти и покупать» уже сегодня. Ранее URA.RU писало о том, что российские депутаты и Минфин подключились к обсуждению вопроса о продлении на 2023 год программы льготной ипотеки на новостройки с господдержкой. При этом 14 октября в Госдуме сообщили, что окончательное решение еще не принято, однако власти видят, насколько важна льготная ипотека для рынка.

Минстрой выступил за продление льготной ипотеки на новостройки в 2023 году. Об этом завил заместитель главы ведомства Никита Стасишин. «Минстрой России считает, что следует продлевать [льготную ипотеку на новостройки в 2023 году]», — ответил Стасишин на соответствующий вопрос корреспондента «Известий». Он объяснил, что это необходимо Минстрою для того, чтобы «обеспечить наполнение эскроу-счетов, которое позволит получить эффективную ставку при проектном финансировании на строительство жилья». По его словам, цены на жилье сегодня корректируются и не растут больше, чем инфляция, так как есть баланс спроса и предложения. Что касается изменения ставки на жилье, замглавы ведомства решил не раскрывать подробностей, «чтобы не давать никаких поводов для ожиданий». Он посоветовал тем, кто намеревается приобрести квартиру, ничего не ждать, а «идти и покупать» уже сегодня. Ранее URA.RU писало о том, что российские депутаты и Минфин подключились к обсуждению вопроса о продлении на 2023 год программы льготной ипотеки на новостройки с господдержкой. При этом 14 октября в Госдуме сообщили, что окончательное решение еще не принято, однако власти видят, насколько важна льготная ипотека для рынка.