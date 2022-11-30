30 ноября 2022

В Челябинске отключат три светофора

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, светофор
Светофоры находятся в ведении комитета дорожного хозяйства городской мэрии Фото:

В Челябинске сегодня, 1 декабря 2022 года, планируется отключение светофоров на трех перекрестках. Об этом сообщает комитет дорожного хозяйства мэрии Челябинска.

«С 08:00 до 18:00 планируется отключение светофора на перекрестке Комсомольского проспекта — ул. Красного Урала. С 09:00 до окончания работ в районе остановки „ЭСПЦ-5“ по ул. Монтажников», — говорится в сообщении дорожников.

Также с 11:00 до окончания работ будет отключен светофор на перекрестке шоссе Металлургов — ул. 2-я Павелецкая. Ранее в Челябинске отключали два светофора на ключевых дорогах.

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В Челябинске сегодня, 1 декабря 2022 года, планируется отключение светофоров на трех перекрестках. Об этом сообщает комитет дорожного хозяйства мэрии Челябинска. «С 08:00 до 18:00 планируется отключение светофора на перекрестке Комсомольского проспекта — ул. Красного Урала. С 09:00 до окончания работ в районе остановки „ЭСПЦ-5“ по ул. Монтажников», — говорится в сообщении дорожников. Также с 11:00 до окончания работ будет отключен светофор на перекрестке шоссе Металлургов — ул. 2-я Павелецкая. Ранее в Челябинске отключали два светофора на ключевых дорогах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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