В Челябинске отключат три светофора

Светофоры находятся в ведении комитета дорожного хозяйства городской мэрии Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске сегодня, 1 декабря 2022 года, планируется отключение светофоров на трех перекрестках. Об этом сообщает комитет дорожного хозяйства мэрии Челябинска.

«С 08:00 до 18:00 планируется отключение светофора на перекрестке Комсомольского проспекта — ул. Красного Урала. С 09:00 до окончания работ в районе остановки „ЭСПЦ-5“ по ул. Монтажников», — говорится в сообщении дорожников.

Также с 11:00 до окончания работ будет отключен светофор на перекрестке шоссе Металлургов — ул. 2-я Павелецкая. Ранее в Челябинске отключали два светофора на ключевых дорогах.