В Екатеринбурге для наземного метро построят 7 км дополнительных путей

Для Новокольцовского маршрута придется строить дополнительные пути Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Общая протяженность Новокольцовского маршрута, который соединит железнодорожный вокзал Екатеринбурга и аэропорт Кольцово, составит 31 километр, из которых 7 км — новое строительство. Об этом сообщил замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

«Предполагается, что протяженность маршрута в проекте „Новокольцовский“ составит 31 км. В том числе 7,4 км новое строительство», — цитирует ТАСС чиновника.

Проект Новокольцовского маршрута в июле на выставке «Иннопром» утвердили губернатор Евгений Куйвашев, мэр Алексей Орлов и начальник СвЖД Иван Колесников. Предполагается, что в ближайшем будущем будут построены больше 30 километров железной дороги, которые соединят 15 остановок, включая ЖД-вокзал, «Екатеринбург-Экспо» и аэропорт Кольцово. Железнодорожный маршрут может появиться к 2025 году.

Маршрут войдет в состав наземного метро Екатеринбурга, которое, по планам властей, свяжет столицу Урала с городами-спутниками. Электричку рассматривают как наиболее вероятную альтернативу второй ветке метрополитена. Мэр Орлов оценивал стоимость строительства в 100 млрд рублей.