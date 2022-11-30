30 ноября 2022

В Екатеринбурге для наземного метро построят 7 км дополнительных путей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, пассажиры, ржд, жд вокзал челябинск
Для Новокольцовского маршрута придется строить дополнительные пути Фото:

Общая протяженность Новокольцовского маршрута, который соединит железнодорожный вокзал Екатеринбурга и аэропорт Кольцово, составит 31 километр, из которых 7 км — новое строительство. Об этом сообщил замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

«Предполагается, что протяженность маршрута в проекте „Новокольцовский“ составит 31 км. В том числе 7,4 км новое строительство», — цитирует ТАСС чиновника.

Проект Новокольцовского маршрута в июле на выставке «Иннопром» утвердили губернатор Евгений Куйвашев, мэр Алексей Орлов и начальник СвЖД Иван Колесников. Предполагается, что в ближайшем будущем будут построены больше 30 километров железной дороги, которые соединят 15 остановок, включая ЖД-вокзал, «Екатеринбург-Экспо» и аэропорт Кольцово. Железнодорожный маршрут может появиться к 2025 году.

Маршрут войдет в состав наземного метро Екатеринбурга, которое, по планам властей, свяжет столицу Урала с городами-спутниками. Электричку рассматривают как наиболее вероятную альтернативу второй ветке метрополитена. Мэр Орлов оценивал стоимость строительства в 100 млрд рублей.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Общая протяженность Новокольцовского маршрута, который соединит железнодорожный вокзал Екатеринбурга и аэропорт Кольцово, составит 31 километр, из которых 7 км — новое строительство. Об этом сообщил замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов. «Предполагается, что протяженность маршрута в проекте „Новокольцовский“ составит 31 км. В том числе 7,4 км новое строительство», — цитирует ТАСС чиновника. Проект Новокольцовского маршрута в июле на выставке «Иннопром» утвердили губернатор Евгений Куйвашев, мэр Алексей Орлов и начальник СвЖД Иван Колесников. Предполагается, что в ближайшем будущем будут построены больше 30 километров железной дороги, которые соединят 15 остановок, включая ЖД-вокзал, «Екатеринбург-Экспо» и аэропорт Кольцово. Железнодорожный маршрут может появиться к 2025 году. Маршрут войдет в состав наземного метро Екатеринбурга, которое, по планам властей, свяжет столицу Урала с городами-спутниками. Электричку рассматривают как наиболее вероятную альтернативу второй ветке метрополитена. Мэр Орлов оценивал стоимость строительства в 100 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...