В Екатеринбурге назвали срок строительства важной части наземного метро

Новокольцовский маршрут в Екатеринбурге планируют закончить в 2025 году

Новый ЖД-маршрут свяжет аэропорт Кольцово с Екатеринбургом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Железнодорожный маршрут от микрорайона Новокольцовский до аэропорта Кольцово, который станет частью наземного метро в Екатеринбурге, может появиться в 2025 году. Об этом заявил глава общественного совета проекта, гендиректор «НПО автоматики» Андрей Мисюра.

«Строительство Екатеринбургского железнодорожного кольца важно для города, региона, бизнеса, и самое главное — для жителей. Строительство наземного метро в городе — это уже не далекая перспектива, уже в 2025 году будет реализован один из маршрутов — „Новокольцовский“», — сообщил Мисюра, его слова приводит пресс-служба мэрии.

Проект Новокольцовского маршрута в июле на выставке «Иннопром» утвердили губернатор Евгений Куйвашев, мэр Алексей Орлов и начальник СвЖД Иван Колесников. Предполагается, что в ближайшем будущем будут построены больше 30 километров железной дороги, которые соединят 15 остановок, включая ЖД-вокзал, «Екатеринбург-Экспо» и аэропорт Кольцово.

Маршрут войдет в состав наземного метро Екатеринбурга, которое, по планам властей, свяжет столицу Урала с городами-спутниками. Электричку рассматривают как наиболее вероятную альтернативу второй ветке метрополитена. Мэр Орлов оценивал стоимость строительства в 100 млрд рублей.