30 ноября 2022

Киев перебрасывает элиту ВСУ на два направления, пытаясь спасти положение

Власти ЛНР: ВСУ стягивают элитные войска на купянское и краснолиманское направления
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
ВСУ перебрасывают свои войска на два направления, сообщил офицер ЛНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает свои элитные подразделения на краснолиманское и купянское направления, опасаясь прорыва обороны. Об этом сообщает офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Командование ВСУ перебрасывает элитные бригады на краснолиманское и купянское направления, так как опасается прорыва своей линии обороны», — уточнил Марочко. Его слова приводит ТАСС.

Ранее войска РФ отбили атаки украинских бойцов на донецком и краснолиманском направлениях. При отражении атак были уничтожены более ста украинских солдат, уточнили в Минобороны РФ.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. Ранее сообщалось, что 30 сентября ВСУ взяли армию РФ в полукольцо у Красного Лимана и стягивали подкрепления. Затем армия РФ стянулась на более выгодные позиции. В Минобороны также отмечали, что на краснолиманском направлении были замечены иностранные наемники, пишет RT. Марочко также заявил о безуспешных попытках наступления ВСУ на купянском направлении, сообщает «Национальная служба новостей».

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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает свои элитные подразделения на краснолиманское и купянское направления, опасаясь прорыва обороны. Об этом сообщает офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Командование ВСУ перебрасывает элитные бригады на краснолиманское и купянское направления, так как опасается прорыва своей линии обороны», — уточнил Марочко. Его слова приводит ТАСС. Ранее войска РФ отбили атаки украинских бойцов на донецком и краснолиманском направлениях. При отражении атак были уничтожены более ста украинских солдат, уточнили в Минобороны РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. Ранее сообщалось, что 30 сентября ВСУ взяли армию РФ в полукольцо у Красного Лимана и стягивали подкрепления. Затем армия РФ стянулась на более выгодные позиции. В Минобороны также отмечали, что на краснолиманском направлении были замечены иностранные наемники, пишет RT. Марочко также заявил о безуспешных попытках наступления ВСУ на купянском направлении, сообщает «Национальная служба новостей».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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