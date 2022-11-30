Киев перебрасывает элиту ВСУ на два направления, пытаясь спасти положение

Власти ЛНР: ВСУ стягивают элитные войска на купянское и краснолиманское направления

01 декабря 2022 в 10:00 Размер текста - 17 +

ВСУ перебрасывают свои войска на два направления, сообщил офицер ЛНР Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает свои элитные подразделения на краснолиманское и купянское направления, опасаясь прорыва обороны. Об этом сообщает офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Командование ВСУ перебрасывает элитные бригады на краснолиманское и купянское направления, так как опасается прорыва своей линии обороны», — уточнил Марочко. Его слова приводит ТАСС. Ранее войска РФ отбили атаки украинских бойцов на донецком и краснолиманском направлениях. При отражении атак были уничтожены более ста украинских солдат, уточнили в Минобороны РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. Ранее сообщалось, что 30 сентября ВСУ взяли армию РФ в полукольцо у Красного Лимана и стягивали подкрепления. Затем армия РФ стянулась на более выгодные позиции. В Минобороны также отмечали, что на краснолиманском направлении были замечены иностранные наемники, пишет RT. Марочко также заявил о безуспешных попытках наступления ВСУ на купянском направлении, сообщает «Национальная служба новостей».

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает свои элитные подразделения на краснолиманское и купянское направления, опасаясь прорыва обороны. Об этом сообщает офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Командование ВСУ перебрасывает элитные бригады на краснолиманское и купянское направления, так как опасается прорыва своей линии обороны», — уточнил Марочко. Его слова приводит ТАСС. Ранее войска РФ отбили атаки украинских бойцов на донецком и краснолиманском направлениях. При отражении атак были уничтожены более ста украинских солдат, уточнили в Минобороны РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. Ранее сообщалось, что 30 сентября ВСУ взяли армию РФ в полукольцо у Красного Лимана и стягивали подкрепления. Затем армия РФ стянулась на более выгодные позиции. В Минобороны также отмечали, что на краснолиманском направлении были замечены иностранные наемники, пишет RT. Марочко также заявил о безуспешных попытках наступления ВСУ на купянском направлении, сообщает «Национальная служба новостей».