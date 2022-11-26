ВС России отбили атаки ВСУ на донецком и краснолиманском направлениях

Россия отразила несколько атак ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские войска отбили атаки ВСУ на донецком и краснолиманском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга.

«Огонь российской артиллерии остановил атаку ВСУ на краснолиманском направлении. <…> На донецком направлении действиями российских войск отражены контратаки ВСУ», — сообщили в военном ведомстве.

При отражении атак российские войска уничтожили более 110 украинских военных. Также ВС РФ помешали ВСУ восстановить утраченное положение на южнодонецком направлении. Как сообщили в Минобороны, украинские войска были отброшены на исходные позиции.

Ранее генерал армии РФ Владимир Болдырев в разговоре с URA.RU спрогнозировал конец спецоперации на Украине. По его мнению, она не завершится в ближайшие полгода.