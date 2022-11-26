ВС России отбили атаки ВСУ на донецком и краснолиманском направлениях

Российские войска отбили атаки ВСУ на донецком и краснолиманском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга.
«Огонь российской артиллерии остановил атаку ВСУ на краснолиманском направлении. <…> На донецком направлении действиями российских войск отражены контратаки ВСУ», — сообщили в военном ведомстве.
При отражении атак российские войска уничтожили более 110 украинских военных. Также ВС РФ помешали ВСУ восстановить утраченное положение на южнодонецком направлении. Как сообщили в Минобороны, украинские войска были отброшены на исходные позиции.
Ранее генерал армии РФ Владимир Болдырев в разговоре с URA.RU спрогнозировал конец спецоперации на Украине. По его мнению, она не завершится в ближайшие полгода.
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Российские войска отбили атаки ВСУ на донецком и краснолиманском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. «Огонь российской артиллерии остановил атаку ВСУ на краснолиманском направлении. <…> На донецком направлении действиями российских войск отражены контратаки ВСУ», — сообщили в военном ведомстве. При отражении атак российские войска уничтожили более 110 украинских военных. Также ВС РФ помешали ВСУ восстановить утраченное положение на южнодонецком направлении. Как сообщили в Минобороны, украинские войска были отброшены на исходные позиции. Ранее генерал армии РФ Владимир Болдырев в разговоре с URA.RU спрогнозировал конец спецоперации на Украине. По его мнению, она не завершится в ближайшие полгода.