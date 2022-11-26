ВС России отбили атаки ВСУ на донецком и краснолиманском направлениях

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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, танк
Россия отразила несколько атак ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска отбили атаки ВСУ на донецком и краснолиманском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга.

«Огонь российской артиллерии остановил атаку ВСУ на краснолиманском направлении. <…> На донецком направлении действиями российских войск отражены контратаки ВСУ», — сообщили в военном ведомстве.

При отражении атак российские войска уничтожили более 110 украинских военных. Также ВС РФ помешали ВСУ восстановить утраченное положение на южнодонецком направлении. Как сообщили в Минобороны, украинские войска были отброшены на исходные позиции.

Ранее генерал армии РФ Владимир Болдырев в разговоре с URA.RU спрогнозировал конец спецоперации на Украине. По его мнению, она не завершится в ближайшие полгода.

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Российские войска отбили атаки ВСУ на донецком и краснолиманском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга. «Огонь российской артиллерии остановил атаку ВСУ на краснолиманском направлении. <…> На донецком направлении действиями российских войск отражены контратаки ВСУ», — сообщили в военном ведомстве. При отражении атак российские войска уничтожили более 110 украинских военных. Также ВС РФ помешали ВСУ восстановить утраченное положение на южнодонецком направлении. Как сообщили в Минобороны, украинские войска были отброшены на исходные позиции. Ранее генерал армии РФ Владимир Болдырев в разговоре с URA.RU спрогнозировал конец спецоперации на Украине. По его мнению, она не завершится в ближайшие полгода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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