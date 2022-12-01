Челябинских и курганских водителей предупредили о резком ухудшении ситуации на дорогах

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Непогода осложнит жизнь челябинским и курганским водителям с 1 по 4 декабря Фото:

Дорожники предупредили автомобилистов Челябинской и Курганской областей о сложной ситуации на трассах с 1 по 4 декабря. В эти дни поездки осложнят аномальные холода, сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор «Южный Урал».

«В большинстве районов Челябинской и Курганской областей с 1 по 4 декабря ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более. В связи с этим ФКУ Упрдор „Южный Урал“ просит водителей быть особенно внимательными за рулем, по возможности исключить поездки на дальние расстояния», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Также автомобилистам рекомендуют особенно тщательно проверить исправность транспорта, зарядку мобильных телефонов и количество горючего в баке. С собой рекомендуется взять в дорогу дополнительные теплые вещи.

Синоптики накануне предупредили, что к субботе, 3 декабря, ночные температуры опустятся до 33 градусов мороза. Подрядные организации предупреждены, что необходимо обеспечить круглосуточные дежурство на федеральных трассах, а также подготовить к использованию спецтехнику. При необходимости дорожники помогут с вызовом эвакуатора или технической поддержки.

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Дорожники предупредили автомобилистов Челябинской и Курганской областей о сложной ситуации на трассах с 1 по 4 декабря. В эти дни поездки осложнят аномальные холода, сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор «Южный Урал». «В большинстве районов Челябинской и Курганской областей с 1 по 4 декабря ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более. В связи с этим ФКУ Упрдор „Южный Урал“ просит водителей быть особенно внимательными за рулем, по возможности исключить поездки на дальние расстояния», — пояснили в пресс-службе ведомства. Также автомобилистам рекомендуют особенно тщательно проверить исправность транспорта, зарядку мобильных телефонов и количество горючего в баке. С собой рекомендуется взять в дорогу дополнительные теплые вещи. Синоптики накануне предупредили, что к субботе, 3 декабря, ночные температуры опустятся до 33 градусов мороза. Подрядные организации предупреждены, что необходимо обеспечить круглосуточные дежурство на федеральных трассах, а также подготовить к использованию спецтехнику. При необходимости дорожники помогут с вызовом эвакуатора или технической поддержки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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