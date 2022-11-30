Власти ЯНАО откроют лыжные базы во всех муниципалитетах округа

Во всех муниципалитетах Ямала появятся лыжные базы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Четыре лыжных базы откроют в ЯНАО к Новому году. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО.

«В округе при поддержке губернатора Дмитрия Артюхова развивают лыжный спорт. Современные лыжные базы появляются во всех муниципальных образованиях округа», — говорится в сообщении.

Власти обещают завершить строительство четырех спортивных объектов к Новому году. Они появятся в селе Халясавэй Пуровского района, в Пурпе и два в Шурышкарском районе — в Горках и Овгорте. Еще пять баз находятся в процессе строительства — в Губкинском, Пуровске, Харампуре, Мужах и Шурышкарах. Все базы оснащены раздевалками, душевыми и медкабинетами.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО перенесли сроки поставки строительных материалов для туристического кластера «Харбейский». Решения связано с внешнеэкономическим санкционным давлением.