28 ноября 2022
27 ноября 2022

Власти ЯНАО переносят сроки поставки стройматериалов для туркластера из-за санкций

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов объезжает строящиеся школы и объекты благоустройства. Екатеринбург, каска, строительство, стройка, строительная площадка
Санкции повлияли на строительство базы отдыха в ЯНАО Фото:

Власти переносят сроки поставок строительных материалов для базы отдыха «Харбейская», которая располагается на территории памятника природы и является частью туркластера в ЯНАО. Как сообщается на сайте правительства округа, это связано с внешнеэкономическим санкционным давлением.

«Документ уточняет сроки достижения плановых показателей по модернизации рекреационной базы на территории геологического памятника природы „Харбейский“. Из-за внешнеэкономического санкционного давления произошел перенос сроков поставок отдельных видов материалов и оборудования, которые применяются при исполнении контрактов», — говорится в комментарии к документу.

Отмечается, что плановый срок сдачи объекта не меняется. Власти обещали его сдать в 2023 году. На модернизацию инфраструктуры базы отдыха «Харбейская» выделяли 150 млн рублей. Там построят гостиницу на 70 гостей, ресторан, конференц-зал и организуют прокат техники.

Страны Евросоюза и США ввели против России санкции в связи с проведением спецоперации на Украине и признанием независимости ЛНР и ДНР. Санкции ограничили финансовую систему России, закрыли воздушное пространство, а также лично коснулись руководство страны.

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Власти переносят сроки поставок строительных материалов для базы отдыха «Харбейская», которая располагается на территории памятника природы и является частью туркластера в ЯНАО. Как сообщается на сайте правительства округа, это связано с внешнеэкономическим санкционным давлением. «Документ уточняет сроки достижения плановых показателей по модернизации рекреационной базы на территории геологического памятника природы „Харбейский“. Из-за внешнеэкономического санкционного давления произошел перенос сроков поставок отдельных видов материалов и оборудования, которые применяются при исполнении контрактов», — говорится в комментарии к документу. Отмечается, что плановый срок сдачи объекта не меняется. Власти обещали его сдать в 2023 году. На модернизацию инфраструктуры базы отдыха «Харбейская» выделяли 150 млн рублей. Там построят гостиницу на 70 гостей, ресторан, конференц-зал и организуют прокат техники. Страны Евросоюза и США ввели против России санкции в связи с проведением спецоперации на Украине и признанием независимости ЛНР и ДНР. Санкции ограничили финансовую систему России, закрыли воздушное пространство, а также лично коснулись руководство страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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