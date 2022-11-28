Власти ЯНАО переносят сроки поставки стройматериалов для туркластера из-за санкций

Санкции повлияли на строительство базы отдыха в ЯНАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти переносят сроки поставок строительных материалов для базы отдыха «Харбейская», которая располагается на территории памятника природы и является частью туркластера в ЯНАО. Как сообщается на сайте правительства округа, это связано с внешнеэкономическим санкционным давлением.

«Документ уточняет сроки достижения плановых показателей по модернизации рекреационной базы на территории геологического памятника природы „Харбейский“. Из-за внешнеэкономического санкционного давления произошел перенос сроков поставок отдельных видов материалов и оборудования, которые применяются при исполнении контрактов», — говорится в комментарии к документу.

Отмечается, что плановый срок сдачи объекта не меняется. Власти обещали его сдать в 2023 году. На модернизацию инфраструктуры базы отдыха «Харбейская» выделяли 150 млн рублей. Там построят гостиницу на 70 гостей, ресторан, конференц-зал и организуют прокат техники.

Страны Евросоюза и США ввели против России санкции в связи с проведением спецоперации на Украине и признанием независимости ЛНР и ДНР. Санкции ограничили финансовую систему России, закрыли воздушное пространство, а также лично коснулись руководство страны.