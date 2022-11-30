Свердловские VIP с помпой отпраздновали день основания ЦВО в Екатеринбурге

01 декабря 2022 в 11:14 Размер текста - 17 +

В центре Екатеринбурга военнослужащие отпраздновали день основания ЦВО Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге на проспекте Ленина прошли торжественные мероприятия посвященные 126 годовщине со дня рождения Георгия Жукова. Также сегодня отметили 12 годовщину со дня основания Центрального военного округа. Об этом рассказали агентству в пресс-службе ЦВО. «Мероприятия посвященные 126 годовщине со дня рождения Маршала Победы Георгия Жукова и 12 годовщины со дня основания Центрального военного округа состоялись в столице Урала — Екатеринбурге. В торжественной церемонии приняли участие временно исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО генерал—майор Александр Линьков, представители органов муниципальной власти», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЦВО. В ходе мероприятия военнослужащие ЦВО и приглашенные гости возложили венки и живые цветы к памятнику советскому полководцу Георгию Жукову. Завершилась церемония прохождением торжественным маршем роты почетного караула перед участниками. Ранее URA.RU сообщало, что командование ЦВО отметило работу мобилизованных механиков, работающих круглосуточно. Военнослужащие заявили, что не испытывают трудностей в работе.

В Екатеринбурге на проспекте Ленина прошли торжественные мероприятия посвященные 126 годовщине со дня рождения Георгия Жукова. Также сегодня отметили 12 годовщину со дня основания Центрального военного округа. Об этом рассказали агентству в пресс-службе ЦВО. «Мероприятия посвященные 126 годовщине со дня рождения Маршала Победы Георгия Жукова и 12 годовщины со дня основания Центрального военного округа состоялись в столице Урала — Екатеринбурге. В торжественной церемонии приняли участие временно исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО генерал—майор Александр Линьков, представители органов муниципальной власти», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЦВО. В ходе мероприятия военнослужащие ЦВО и приглашенные гости возложили венки и живые цветы к памятнику советскому полководцу Георгию Жукову. Завершилась церемония прохождением торжественным маршем роты почетного караула перед участниками. Ранее URA.RU сообщало, что командование ЦВО отметило работу мобилизованных механиков, работающих круглосуточно. Военнослужащие заявили, что не испытывают трудностей в работе.