В Перми продают старейший гастроном за 100 миллионов рублей

В центре Перми, по адресу улица Сибирская, 1 продают старейший гастроном. Жилой дом был построен в 1954 году и сразу же на первом этаже этого дома расположился гастроном. Сейчас снаружи он выглядит почти также, как раньше. А внутри торгуют охлажденным мясом, колбасами и мясными деликатесами, которые тут же можно попробовать — рядом с витринами стоят круглые столики. Объявление о продаже появилось на сайте Avito.ru.
«Продам торговую точку в самом центре города, с производственным помещением (производство и продажа мясной продукции и полуфабрикатов, ассортимент порядка 250 наименований). Бизнес действующий», — указано в объявлении.
Помещение гастронома площадью 854 квадратных метра находится в собственности продавца. Вместе с помещением владелец продает готовый бизнес за 99,9 миллионов рублей. При этом автор объявления указал, что готов обсуждать цену.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продают продуктовый супермаркет за 12 миллионов рублей. Он располагается в Дзержинском районе.
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