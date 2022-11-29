29 ноября 2022

В Перми продают продуктовый супермаркет за 12 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Покупатели в ТЦ. Курган, торговый центр, покупатели, консервы, магазин, супермаркет, продукты питания
Владелец продает помещение вместе с техникой и продуктами Фото:

В Перми продают продуктовый супермаркет «Провиант» за 12 миллионов рублей. Объявление появилось на сервисе Avito.ru.

«Продам готовый бизнес, магазин самообслуживания с автоматизацией. Магазин существует с 2014 года. Находится на первом этаже жилого дома по улице Кронштадской, 31», — указал автор объявления.

В стоимость входит помещение площадью 94 квадратных метра, товарный остаток по актуальным ценам (около двух миллионов рублей), все оборудование магазина: стеллажи, холодильные витрины, офисная оргтехника. Помещение магазина имеет три зала, один санузел и офис. Владелец также отметил, что может продать магазин без техники и продуктов как жилое помещение. Тогда цена будет — десять миллионов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что пермская предпринимательница, устав от бизнеса по грузовым перевозкам, решила его продать. На вырученные деньги она хотела открыть магазин.

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В Перми продают продуктовый супермаркет «Провиант» за 12 миллионов рублей. Объявление появилось на сервисе Avito.ru. «Продам готовый бизнес, магазин самообслуживания с автоматизацией. Магазин существует с 2014 года. Находится на первом этаже жилого дома по улице Кронштадской, 31», — указал автор объявления. В стоимость входит помещение площадью 94 квадратных метра, товарный остаток по актуальным ценам (около двух миллионов рублей), все оборудование магазина: стеллажи, холодильные витрины, офисная оргтехника. Помещение магазина имеет три зала, один санузел и офис. Владелец также отметил, что может продать магазин без техники и продуктов как жилое помещение. Тогда цена будет — десять миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что пермская предпринимательница, устав от бизнеса по грузовым перевозкам, решила его продать. На вырученные деньги она хотела открыть магазин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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