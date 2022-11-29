В Перми продают продуктовый супермаркет за 12 миллионов рублей

30 ноября 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

Владелец продает помещение вместе с техникой и продуктами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми продают продуктовый супермаркет «Провиант» за 12 миллионов рублей. Объявление появилось на сервисе Avito.ru. «Продам готовый бизнес, магазин самообслуживания с автоматизацией. Магазин существует с 2014 года. Находится на первом этаже жилого дома по улице Кронштадской, 31», — указал автор объявления. В стоимость входит помещение площадью 94 квадратных метра, товарный остаток по актуальным ценам (около двух миллионов рублей), все оборудование магазина: стеллажи, холодильные витрины, офисная оргтехника. Помещение магазина имеет три зала, один санузел и офис. Владелец также отметил, что может продать магазин без техники и продуктов как жилое помещение. Тогда цена будет — десять миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что пермская предпринимательница, устав от бизнеса по грузовым перевозкам, решила его продать. На вырученные деньги она хотела открыть магазин.

В Перми продают продуктовый супермаркет «Провиант» за 12 миллионов рублей. Объявление появилось на сервисе Avito.ru. «Продам готовый бизнес, магазин самообслуживания с автоматизацией. Магазин существует с 2014 года. Находится на первом этаже жилого дома по улице Кронштадской, 31», — указал автор объявления. В стоимость входит помещение площадью 94 квадратных метра, товарный остаток по актуальным ценам (около двух миллионов рублей), все оборудование магазина: стеллажи, холодильные витрины, офисная оргтехника. Помещение магазина имеет три зала, один санузел и офис. Владелец также отметил, что может продать магазин без техники и продуктов как жилое помещение. Тогда цена будет — десять миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что пермская предпринимательница, устав от бизнеса по грузовым перевозкам, решила его продать. На вырученные деньги она хотела открыть магазин.