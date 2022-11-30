В челябинском селе школьников отправили на карантин

Карантин в краснопольской школе продлится с 30 ноября по 6 декабря Фото: Анна Майорова © URA.RU

В селе Красное поле под Челябинском школьников с 30 ноября отправили на карантин. Как написала одна из мам в социальных сетях, у ее сына проявились все признаки ОРВИ.

«В нашем классе в школе с такими же симптомами слегло 10 человек, класс закрыли на карантин. По школе еще четыре класса также закрыли», — написала Дарья Кузьменко в группе «Текслер, помоги!» во «ВКонтакте».

И.о. обязанности директора школы Ольга Борисова сообщила изданию «74.ру», что карантин ввели с 30 ноября по 6 декабря. В некоторых классах из-за болезни отсутствует большая часть учеников. Занятие отменили у восьми классов, а в школе вновь начали измерять температуру у учащихся. Тех, у кого есть подозрение на заболевание — отправляют домой.

URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор региона. На момент публикации ответа не последовало.

Ранее в школе № 39 в Магнитогорске в двух классах ввели карантин из-за вспышки гепатита. Детей перевели на обучение в другое крыло школы. Их родителям выдали форму согласия на прививку. Детям будут ставить вакцину «Хаврикс».