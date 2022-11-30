Курганского авторитета, которого подозревают в связи с криминалом, считали юристом

Свидетель в курганском суде назвал обвиняемого авторитета юристом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свидетель Рашид Ильясов, выступавший свидетелем по делу Евгения Петрова, которого судят за связи с криминальным миром, сообщил, что знает подсудимого как юриста. Об этом он рассказал во время дачи показаний на заседании в Курганском областном суде, где присутствовал корреспондент URA.RU.

«Петров — юрист», — ответил Ильясов на вопрос прокурора, спрашивавшего свидетеля, знает ли он, чем занимался подсудимый. Иной информацией о деятельности Петрова или круге его знакомых он не располагал, юридическими услугами не пользовался.

В телефонной книжке Ильясова были обнаружены три абонента с прозвищем Петренок. Это был сам Евгений Петров, его сын Иван и брат Олег. Ранее на заседании он не мог припомнить, знает ли кого-нибудь по прозвищу Петренок.

По версии обвинения, Евгений Петров по прозвищу Петренок долгое время занимал высшее положение («положенец») в криминальном сообществе и был смотрящим в Кургане. Мужчину в настоящее время судят по обвинению в вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии в регионе.

Ранее URA.RU сообщало, что пришедший на суд свидетелем житель Кургана рассказал о знакомстве с вором в законе из Сургута. Мужчины познакомились на рыбалке и поддерживали дружеские отношения.