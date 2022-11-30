30 ноября 2022

Курганского авторитета, которого подозревают в связи с криминалом, считали юристом

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Россия. Курган. 02 марта 2021. Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, зал суда, судебное заседание, суд, триколор, флаг россии, герб россии, кресло судьи
Свидетель в курганском суде назвал обвиняемого авторитета юристом Фото:

Свидетель Рашид Ильясов, выступавший свидетелем по делу Евгения Петрова, которого судят за связи с криминальным миром, сообщил, что знает подсудимого как юриста. Об этом он рассказал во время дачи показаний на заседании в Курганском областном суде, где присутствовал корреспондент URA.RU.

«Петров — юрист», — ответил Ильясов на вопрос прокурора, спрашивавшего свидетеля, знает ли он, чем занимался подсудимый. Иной информацией о деятельности Петрова или круге его знакомых он не располагал, юридическими услугами не пользовался.

В телефонной книжке Ильясова были обнаружены три абонента с прозвищем Петренок. Это был сам Евгений Петров, его сын Иван и брат Олег. Ранее на заседании он не мог припомнить, знает ли кого-нибудь по прозвищу Петренок.

По версии обвинения, Евгений Петров по прозвищу Петренок долгое время занимал высшее положение («положенец») в криминальном сообществе и был смотрящим в Кургане. Мужчину в настоящее время судят по обвинению в вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии в регионе.

Ранее URA.RU сообщало, что пришедший на суд свидетелем житель Кургана рассказал о знакомстве с вором в законе из Сургута. Мужчины познакомились на рыбалке и поддерживали дружеские отношения.

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Свидетель Рашид Ильясов, выступавший свидетелем по делу Евгения Петрова, которого судят за связи с криминальным миром, сообщил, что знает подсудимого как юриста. Об этом он рассказал во время дачи показаний на заседании в Курганском областном суде, где присутствовал корреспондент URA.RU. «Петров — юрист», — ответил Ильясов на вопрос прокурора, спрашивавшего свидетеля, знает ли он, чем занимался подсудимый. Иной информацией о деятельности Петрова или круге его знакомых он не располагал, юридическими услугами не пользовался. В телефонной книжке Ильясова были обнаружены три абонента с прозвищем Петренок. Это был сам Евгений Петров, его сын Иван и брат Олег. Ранее на заседании он не мог припомнить, знает ли кого-нибудь по прозвищу Петренок. По версии обвинения, Евгений Петров по прозвищу Петренок долгое время занимал высшее положение («положенец») в криминальном сообществе и был смотрящим в Кургане. Мужчину в настоящее время судят по обвинению в вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии в регионе. Ранее URA.RU сообщало, что пришедший на суд свидетелем житель Кургана рассказал о знакомстве с вором в законе из Сургута. Мужчины познакомились на рыбалке и поддерживали дружеские отношения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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