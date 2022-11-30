В деле курганского авторитета вспомнили про вора в законе по прозвищу Зятек

30 ноября 2022 в 12:03 Размер текста - 17 +

Курганец на суде рассказал о знакомстве с вором в законе по прозвищу Зятек Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Житель Кургана Рашид Ильясов на суде Евгения Петрова, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, рассказал, как познакомился с вором в законе Владимиром Зятьковым (по прозвищу Зятек). Подробности были оглашены во время дачи показаний Ильясовым в качестве свидетеля, сообщил побывавший на заседании в областном суде корреспондент URA.RU. «Володя (Зятьков) родом с Ишима. Я к ребятам приезжал, там случайно и познакомились. На рыбалке встретились», — рассказал Ильясов, отвечая на вопрос прокурора. После знакомства Ильясов и Зятьков поддерживали дружеские отношения. По словам свидетеля, ему не было известно, чем занимается ишимский знакомый. О том, что Зятьков был криминальным авторитетом, Ильясов узнал только после его смерти в 2020 году из СМИ. Курганец не знал прозвища Зятькова, и всегда называл знакомого только по имени, Володей. Владимир Зятьков считался вором в законе, который контролировал Северо-западную часть Сибири. Получил свой статус в 1992 году в возрасте 37 лет, жил в Сургуте. Был осужден за хулиганство, кражу государственного или общественного имущество, нанесение тяжких телесных повреждений. Погиб в возрасте 65 лет в Сургуте, разбившись во время прогулки на катере. Ранее URA.RU сообщало, что на суд по делу курганца, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, не пришли ключевые свидетели. Их доставят для дачи показания в принудительном порядке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Кургана Рашид Ильясов на суде Евгения Петрова, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, рассказал, как познакомился с вором в законе Владимиром Зятьковым (по прозвищу Зятек). Подробности были оглашены во время дачи показаний Ильясовым в качестве свидетеля, сообщил побывавший на заседании в областном суде корреспондент URA.RU. «Володя (Зятьков) родом с Ишима. Я к ребятам приезжал, там случайно и познакомились. На рыбалке встретились», — рассказал Ильясов, отвечая на вопрос прокурора. После знакомства Ильясов и Зятьков поддерживали дружеские отношения. По словам свидетеля, ему не было известно, чем занимается ишимский знакомый. О том, что Зятьков был криминальным авторитетом, Ильясов узнал только после его смерти в 2020 году из СМИ. Курганец не знал прозвища Зятькова, и всегда называл знакомого только по имени, Володей. Владимир Зятьков считался вором в законе, который контролировал Северо-западную часть Сибири. Получил свой статус в 1992 году в возрасте 37 лет, жил в Сургуте. Был осужден за хулиганство, кражу государственного или общественного имущество, нанесение тяжких телесных повреждений. Погиб в возрасте 65 лет в Сургуте, разбившись во время прогулки на катере. Ранее URA.RU сообщало, что на суд по делу курганца, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, не пришли ключевые свидетели. Их доставят для дачи показания в принудительном порядке.