В челябинском селе ученики начальных классов мерзнут на уроках

Температура в кабинетах начальных классов Коротановской школы Чебаркульского района (Челябинская область) ниже нормы на 10 градусов. Один из жительниц села жалуется в социальных сетях, что родители сами вынуждены покупать обогреватели.
«Наши дети на уроках сидят и мерзнут. В каждом классе стоят нами же купленные обогреватели. Без этих обогревателей в классе 13 градусов. И это в начальных классах на первом этаже!», — пишет женщина в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в «ВКонтакте».
«Эту проблему мы решить пока не можем. Мы подавали заявку на переделывание системы отопления, но денег на это нет. Раньше в этом кабинете был гимнастический зал. Дети занимались и холод не ощущался. Но мы были вынуждены один кабинет переделать под столовую, поэтому зал отвели под обыкновенный учебный класс», — сообщил телеграмм-каналу «Челябинск, который смог» директор школы Магафур Юмашев.
Как поясняет Юмашев, здание школы маленькое, в нем обучается 62 ученика. Школа должна быть полностью приспособлена, но помещений не хватает.
Ранее прокуратура Чебаркуля начала проверку детсада в селе Мельниково, в котором замерзают дети. Уже выявлены нарушения противопожарных и санитарных норм.
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