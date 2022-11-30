В челябинском селе ученики начальных классов мерзнут на уроках

Температура в кабинетах школы челябинского села сейчас на уровне 13 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Температура в кабинетах начальных классов Коротановской школы Чебаркульского района (Челябинская область) ниже нормы на 10 градусов. Один из жительниц села жалуется в социальных сетях, что родители сами вынуждены покупать обогреватели.

«Наши дети на уроках сидят и мерзнут. В каждом классе стоят нами же купленные обогреватели. Без этих обогревателей в классе 13 градусов. И это в начальных классах на первом этаже!», — пишет женщина в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в «ВКонтакте».

«Эту проблему мы решить пока не можем. Мы подавали заявку на переделывание системы отопления, но денег на это нет. Раньше в этом кабинете был гимнастический зал. Дети занимались и холод не ощущался. Но мы были вынуждены один кабинет переделать под столовую, поэтому зал отвели под обыкновенный учебный класс», — сообщил телеграмм-каналу «Челябинск, который смог» директор школы Магафур Юмашев.

Как поясняет Юмашев, здание школы маленькое, в нем обучается 62 ученика. Школа должна быть полностью приспособлена, но помещений не хватает.

Ранее прокуратура Чебаркуля начала проверку детсада в селе Мельниково, в котором замерзают дети. Уже выявлены нарушения противопожарных и санитарных норм.