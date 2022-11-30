30 ноября 2022

В челябинском селе ученики начальных классов мерзнут на уроках

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский сад в селе Бишкиль. Челябинская область, детский сад, зима, отопление, перчатки, варежки, батарея отопления
Температура в кабинетах школы челябинского села сейчас на уровне 13 градусов Фото:

Температура в кабинетах начальных классов Коротановской школы Чебаркульского района (Челябинская область) ниже нормы на 10 градусов. Один из жительниц села жалуется в социальных сетях, что родители сами вынуждены покупать обогреватели.

«Наши дети на уроках сидят и мерзнут. В каждом классе стоят нами же купленные обогреватели. Без этих обогревателей в классе 13 градусов. И это в начальных классах на первом этаже!», — пишет женщина в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в «ВКонтакте».

«Эту проблему мы решить пока не можем. Мы подавали заявку на переделывание системы отопления, но денег на это нет. Раньше в этом кабинете был гимнастический зал. Дети занимались и холод не ощущался. Но мы были вынуждены один кабинет переделать под столовую, поэтому зал отвели под обыкновенный учебный класс», — сообщил телеграмм-каналу «Челябинск, который смог» директор школы Магафур Юмашев.

Как поясняет Юмашев, здание школы маленькое, в нем обучается 62 ученика. Школа должна быть полностью приспособлена, но помещений не хватает.

Ранее прокуратура Чебаркуля начала проверку детсада в селе Мельниково, в котором замерзают дети. Уже выявлены нарушения противопожарных и санитарных норм.

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Температура в кабинетах начальных классов Коротановской школы Чебаркульского района (Челябинская область) ниже нормы на 10 градусов. Один из жительниц села жалуется в социальных сетях, что родители сами вынуждены покупать обогреватели. «Наши дети на уроках сидят и мерзнут. В каждом классе стоят нами же купленные обогреватели. Без этих обогревателей в классе 13 градусов. И это в начальных классах на первом этаже!», — пишет женщина в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в «ВКонтакте». «Эту проблему мы решить пока не можем. Мы подавали заявку на переделывание системы отопления, но денег на это нет. Раньше в этом кабинете был гимнастический зал. Дети занимались и холод не ощущался. Но мы были вынуждены один кабинет переделать под столовую, поэтому зал отвели под обыкновенный учебный класс», — сообщил телеграмм-каналу «Челябинск, который смог» директор школы Магафур Юмашев. Как поясняет Юмашев, здание школы маленькое, в нем обучается 62 ученика. Школа должна быть полностью приспособлена, но помещений не хватает. Ранее прокуратура Чебаркуля начала проверку детсада в селе Мельниково, в котором замерзают дети. Уже выявлены нарушения противопожарных и санитарных норм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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