Прокуратура Чебаркуля проводит проверку детсада с замерзающими детьми

Проверка нашла нарушение противопожарных и санитарных норм Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Мельниково (Челябинская область) прокуратура Чебаркуля проводит проверку детсада, в котором замерзают дети. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Городская прокуратура с привлечением специалистов проверяет нарушение температурного режима в помещении детского сада „Березка“ в Мельниково. Температурный режим соблюдается не во всех помещениях», — уточнили в ведомстве.

В игровой комнате температура ниже нормы на 4 градуса. Проверкой выявлены также нарушения противопожарных и санитарных норм. По результатам проверки будет оценено соблюдение прав воспитанников детсада.

Ранее сообщалось, что в детском саду села замерзают дети. Администрация детсада ссылается на проблемы в работе ЖКХ. Руководством не была подана заявка на необходимые мероприятия по нормализации температурного режима.