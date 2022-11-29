29 ноября 2022

Прокуратура Чебаркуля проводит проверку детсада с замерзающими детьми

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Пресс-конференция Александра Кондратьева, прокурора Челябинской области. Челябинск, прокурор, погон прокурора, старший советник юстиции
Проверка нашла нарушение противопожарных и санитарных норм Фото:

В селе Мельниково (Челябинская область) прокуратура Чебаркуля проводит проверку детсада, в котором замерзают дети. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Городская прокуратура с привлечением специалистов проверяет нарушение температурного режима в помещении детского сада „Березка“ в Мельниково. Температурный режим соблюдается не во всех помещениях», — уточнили в ведомстве.

В игровой комнате температура ниже нормы на 4 градуса. Проверкой выявлены также нарушения противопожарных и санитарных норм. По результатам проверки будет оценено соблюдение прав воспитанников детсада.

Ранее сообщалось, что в детском саду села замерзают дети. Администрация детсада ссылается на проблемы в работе ЖКХ. Руководством не была подана заявка на необходимые мероприятия по нормализации температурного режима.

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В селе Мельниково (Челябинская область) прокуратура Чебаркуля проводит проверку детсада, в котором замерзают дети. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Городская прокуратура с привлечением специалистов проверяет нарушение температурного режима в помещении детского сада „Березка“ в Мельниково. Температурный режим соблюдается не во всех помещениях», — уточнили в ведомстве. В игровой комнате температура ниже нормы на 4 градуса. Проверкой выявлены также нарушения противопожарных и санитарных норм. По результатам проверки будет оценено соблюдение прав воспитанников детсада. Ранее сообщалось, что в детском саду села замерзают дети. Администрация детсада ссылается на проблемы в работе ЖКХ. Руководством не была подана заявка на необходимые мероприятия по нормализации температурного режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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