Врачи нашли у Саакашвили анорексию, лихорадку и еще десятки болезней

Если причиной ухудшения здоровья Саакашвили стало отравление, это может привести к его смерти, сказано в медицинском отчете Фото: Екатерина Сычкова

Врачи выявили у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили более 20 болезней, включая анорексию, лихорадку и мышечные спазмы. Об этом говорится в отчете медиков.

«Врачи выявили у Саакашвили более 20 диагнозов или комплексов симптомов, среди которых анорексия, лихорадка неясной этиологии, мышечные спазмы», — пишет РИА Новости, ссылаясь на отчет медиков. Уточняется, что причиной таких диагнозов может стать отравление или инфекция. В первом случае есть вероятность комы или смерти.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции Грузии проведет проверку после возможного отравления Саакашвили ртутью. Михаил Саакашвили был задержан 1 октября по обвинению в организации государственного переворота в стране. Уже в тюрьме его состояние стало ухудшаться. Ранее уточнялось, что он отказался от экспертизы, сообщает «Национальная служба новостей». Адвокат экс-главы сообщал, что в организме Саакашвили нашли мышьяк, пишет RT.