Врачи нашли у Саакашвили анорексию, лихорадку и еще десятки болезней

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Если причиной ухудшения здоровья Саакашвили стало отравление, это может привести к его смерти, сказано в медицинском отчете Фото:

Врачи выявили у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили более 20 болезней, включая анорексию, лихорадку и мышечные спазмы. Об этом говорится в отчете медиков.

«Врачи выявили у Саакашвили более 20 диагнозов или комплексов симптомов, среди которых анорексия, лихорадка неясной этиологии, мышечные спазмы», — пишет РИА Новости, ссылаясь на отчет медиков. Уточняется, что причиной таких диагнозов может стать отравление или инфекция. В первом случае есть вероятность комы или смерти.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции Грузии проведет проверку после возможного отравления Саакашвили ртутью. Михаил Саакашвили был задержан 1 октября по обвинению в организации государственного переворота в стране. Уже в тюрьме его состояние стало ухудшаться. Ранее уточнялось, что он отказался от экспертизы, сообщает «Национальная служба новостей». Адвокат экс-главы сообщал, что в организме Саакашвили нашли мышьяк, пишет RT.

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Врачи выявили у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили более 20 болезней, включая анорексию, лихорадку и мышечные спазмы. Об этом говорится в отчете медиков. «Врачи выявили у Саакашвили более 20 диагнозов или комплексов симптомов, среди которых анорексия, лихорадка неясной этиологии, мышечные спазмы», — пишет РИА Новости, ссылаясь на отчет медиков. Уточняется, что причиной таких диагнозов может стать отравление или инфекция. В первом случае есть вероятность комы или смерти. Ранее сообщалось, что министерство юстиции Грузии проведет проверку после возможного отравления Саакашвили ртутью. Михаил Саакашвили был задержан 1 октября по обвинению в организации государственного переворота в стране. Уже в тюрьме его состояние стало ухудшаться. Ранее уточнялось, что он отказался от экспертизы, сообщает «Национальная служба новостей». Адвокат экс-главы сообщал, что в организме Саакашвили нашли мышьяк, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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