Свердловские власти лишили психически больного ребенка важного лечения

Ребенку с ЗПР из Первоуральска отказали в получении индивидуальной программы соцуслуг

Ребенку-инвалиду из Первоуральска отказали в ИППСУ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ольга из Первоуральска (Свердловская область) одна воспитывает двоих детей, один из которых — пятилетний сын-инвалид. У мальчика задержка психического развития (ЗПР). Женщина обратилась в соцполитику, чтобы сделать ИППСУ (индивидуальная программа предоставления соцуслуг), но дважды получила отказ. Вместо того, чтобы получать соцуслуги бесплатно за государственный счет, Ольге приходится оплачивать услуги всех специалистов из собственного кармана. Об этом URA.RU рассказала сама женщина.

«Я одна воспитываю двоих детей. Младший сын имеет инвалидность — ЗПР. Ему полагается ряд соцуслуг за госсчет. Я дважды обращалась в соцполитику, чтобы оформить полный список ИППСУ. Оба раза мне отказали. Нам оставили всего 5 часов логопеда в месяц, а ведь этого недостаточно. Теперь мне приходится всех специалистов оплачивать из собственных средств», — посетовала мама двоих детей.

По словам Ольги, пенсия у сына — 19 тысяч рублей в месяц. Этих денег недостаточно, чтобы обувать, кормить, да еще и достойную реабилитацию оплатить. «Элементарно метод биоакустической коррекции (БАК) стоит 11 тысяч рублей. Я молчу про логопедов, дефектологов, психологов», — поделилась Ольга.

Реабилитация детей с ЗПР требуется для ускорения мышления, активизации умственной деятельности, устранения проблем с коммуникативными навыками. «Моему ребенку необходима постоянная работа со специалистами. Только в таком случае получится добиться положительной динамики. В противном случае у сына будет откат, который потом никакими специалистами не получится компенсировать», — отметила мама особенного ребенка.

В фонде «Я особенный» корреспонденту URA.RU заявили, что с ребенком, у которого ЗПР, необходимо проводить комплексную терапию. «Полноценная комплексная терапия позволит улучшить текущее состояние ребенка, что, в свою очередь, поможет достичь положительных результатов. Мы в курсе, что сыну Ольги отказали в получении полного объема соцуслуг. Наши юристы делают все возможное для того, чтобы ребенок мог за максимально короткие сроки получить реабилитацию», — сообщили в организации.

Редакция агентства направила официальный запрос в региональное министерство социальной политики. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU писало, что жительница Свердловской области, воспитывающая сына с аутизмом, получила отказ на важные соцуслуги. До того, как мальчику урезали перечень услуг, с ним работали высококвалифицированные специалисты — детский психолог и поведенческий аналитик.